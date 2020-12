Dolly Parton explique la raison poignante pour laquelle Miley Cyrus a dû chanter sur son nouvel album de Noël

Même réussir dans le secteur de la musique est remarquable. Mais avoir une carrière s’étalant sur des décennies doit sembler un miracle à ceux qui l’ont accomplie. Par exemple, Dolly Parton est devenue une légende vivante depuis son premier album en 1967. Maintenant, elle a sorti un nouvel album de vacances, Un Noël Holly Dolly. Et il y avait un artiste à qui elle a insisté pour collaborer: Miley Cyrus.

Dolly Parton a sorti un nouvel album de vacances, ‘A Holly Dolly Christmas’

Le 2 octobre 2020, Parton a publié Un Noël Holly Dolly. L’album est sa première sortie depuis 2017. Mais plus important encore, ce n’est que le troisième album de vacances de sa carrière. En plus des classiques des fêtes comme «Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi» et «Holly Jolly Christmas», l’album contient plusieurs chansons originales. Et elle a recruté plusieurs collaborateurs pour leur donner vie.

Peut-être plus particulièrement, Michael Bublé – dont la propre carrière a été quelque peu définie par la saison des fêtes – en duo avec Parton sur un morceau intitulé «Cuddle Up, Cozy Down Christmas». La légende de la musique Willie Nelson, Jimmy Fallon et le propre frère de Parton, Randy Parton, apparaissent également. Enfin, Cyrus et son père Billy Ray Cyrus prêtent leur voix à des morceaux séparés.

Le chanteur légendaire a insisté pour que Miley Cyrus y apparaisse

Mais pourquoi Parton était-il si déterminé à avoir Cyrus Un Noël Holly Dolly? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, Parton est la marraine du jeune chanteur. Et comme Parton l’a dit à ET Canada, l’album est probablement le dernier qu’elle enregistrera consacré à la saison des fêtes. Une collaboration avec Cyrus était donc une nécessité absolue.

« [Miley] a dû chanter sur cet album de Noël. Elle travaillait sur son propre projet et j’ai dit: « Je ne vais pas vous demander de le sortir en single. Je sais que tu as ton truc, mais tu dois chanter sur cet album avec moi. Toi et Billy Ray parce que tu es comme une famille, et je ne ferai probablement jamais un autre album de Noël. »

Cyrus travaillait apparemment sur son album Coeurs en plastique quand Parton est venu appeler. Heureusement pour les fans de la paire, ils ont pu le faire fonctionner. La chanson qui en résulte, une douce ballade intitulée «Christmas Is», est un moment fort de Un Noël Holly Dolly. Et c’est encore plus spécial quand on considère le lien profond et l’histoire entre les deux interprètes.

Dolly Parton et Miley Cyrus ont déjà travaillé ensemble

«Christmas Is» n’est pas la première fois que Parton et Cyrus travaillent ensemble. Le duo s’est produit ensemble à maintes reprises au fil des ans. Et tout comme Parton a travaillé pour inclure Cyrus sur son album de vacances, Cyrus s’est également battu pour inclure Parton dans son projet révolutionnaire.

Cyrus est devenu célèbre au milieu des années 2000 en tant que star de la série Disney Channel Hannah Montana. Sur cette série, Cyrus joue une pop star avec une double vie. Et Parton apparaît dans quelques épisodes sous le nom de «Tante Dolly». Remarquablement, c’est Cyrus qui a convaincu Disney de lancer Parton. Et leur duo sur A Holly Dolly Christmas complète magnifiquement leur relation professionnelle.