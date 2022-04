Dolly Parton dit que maltraiter la planète, c’est « comme être moche avec sa maman »

L’amour de Dolly Parton pour la nature remonte à son enfance, vivant dans sa « maison de montagne du Tennessee », comme le dit sa chanson de 1972.

La superstar country de 76 ans a parlé de l’importance de prendre soin de l’environnement dans une nouvelle interview avec National Geographic.

« Nous devrions faire plus attention. Nous ne faisons que maltraiter Mère Nature – c’est comme être laid avec votre maman », a déclaré Parton. « Nous devons mieux prendre soin des choses que Dieu nous a données gratuitement. Et que nous gâchions si librement.

Parton a commencé son interview en évoquant son amour pour les Smoky Mountains, où se trouve son célèbre parc à thème Dollywood à Pigeon Forge, Tennessee. Elle décrit la région comme « l’un des plus beaux endroits du monde ».

« Quand je viens ici, c’est un sentiment qui ne ressemble à rien d’autre. Il a grandi, comme toutes choses doivent le faire. Mais les Smokies ne perdront jamais leur charme et leur magie », dit-elle.

Le parc national des Great Smoky Mountain est le parc le plus riche en biodiversité du système des parcs nationaux américains, avec une centaine d’espèces d’arbres et plus de 1 4000 variétés de plantes à fleurs, selon le magazine.

« Nous avons les fleurs les plus éclatantes, le plus grand assortiment d’arbres. Les Smokies ont leur propre cœur », a déclaré Parton. « C’est la façon dont l’eau coule, la façon dont elle sonne et la façon dont elle se sent quand vous y entrez. Je ne sais pas si c’est simplement parce que c’est chez moi, mais je ne le pense vraiment pas. Je pense que c’est juste un de ces endroits spéciaux que Dieu a mis ici pour que nous en profitions.

Parton a été inspirée par la région de l’est du Tennessee tout au long de sa vie, évoquant son expérience là-bas dans des chansons comme « Tennessee Homesick Blues » et « Coat of Many Colors ».

CONNEXES: Dolly Parton dit que son enfance était « riche en choses que l’argent n’achète pas »

Son amour s’étend également aux efforts de conservation. Dollywood est le plus grand commanditaire de l’American Eagle Foundation, note le magazine. La fondation aide à sauver et à réhabiliter les pygargues à tête blanche et d’autres oiseaux et ouvre une nouvelle installation publique à Sevierville au printemps 2023. Elle comprendra une station de passage pour les papillons monarques migrateurs en l’honneur du chanteur « 9 à 5 ».

L’auteur-compositeur « Jolene » a raconté comment, en tant que jeune fille, elle « se promenait, chassant les papillons dans les bois, alors ils devaient venir me trouver ».

« Je me suis toujours lié à eux parce que j’avais l’impression qu’ils étaient inoffensifs et qu’ils étaient colorés – un peu comme je pense que je le suis. Ils sont juste censés être les miens, je pense », a-t-elle dit, notant:« Oui, j’ai un tatouage de papillon.

CONNEXES: Voici 8 raisons pour lesquelles Dolly Parton est un trésor national

Dollywood a ouvert ses portes en 1986. Lors d’une conférence de presse en juin 2021, Parton et le président de l’entreprise, Eugene Naughton, ont annoncé leur intention d’agrandir le parc à thème. À l’époque, ils ont annoncé qu’ils construiraient un nouveau HeartSong Lodge & Resort de 302 chambres, qui serait situé sur la route de Dollywood.

« Je suis tellement fier de cet endroit que nous avons pu construire ici dans les Smokies. J’ai toujours rêvé d’accomplir deux choses avec Dollywood. Je voulais donner du travail aux gens qui vivent ici et je voulais donner aux visiteurs une autre raison de venir découvrir la beauté des Smoky Mountains », a déclaré la gagnante de plusieurs Grammy dans un communiqué publié sur son site Web à l’époque. « Nous avons célébré notre 35e saison l’année dernière, donc je pense qu’il est juste de dire que nous avons été capables de le faire. »