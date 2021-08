Dolly Parton aide à financer le vaccin Moderna : « Mon cœur me mène là où je suis censé aller »

Bvlgari OMNIA CORAL Eau de Toilette Vaporisateur

Bulgari dévoile Omnia Coral, sa nouvelle fragrance pour femme.Cette exceptionnelle Eau de Toilette florale fruitée, au coeur de laquelle vibrent la luminosité et l'énergie du corail rouge, a été imaginée pour la jeune femme prête à embrasser la saison la plus intense de l'année.« Je me suis inspiré du corail rouge, une gemme rare et noble. J'ai imaginé une fragrance voluptueuse construite autour de la fleur d'hibiscus et de l'impression de plénitude sensorielle que procurent des fruits savoureux. » Alberto Morillas, Maître Parfumeur.