Dolly Parton a montré à Jennifer Saunders ses «beaux» tatouages ​​sur la poitrine lorsqu’ils se sont rencontrés une fois dans un bar, a déclaré Saunders. (Ian Gavan / Mike Marsland via Getty)

Dolly Parton a montré à Jennifer Saunders ses «beaux» tatouages ​​de poitrine secrets, le Absolument fabuleux star a réclamé.

Les rumeurs circulent depuis longtemps sur l’encre de Parton, le chanteur racontant Personnes en septembre qu’elle a des tatouages ​​«de bon goût» – mais elle a tendance à rester discrète sur la nature de l’art.

Lors d’une apparition sur Il y a quelque chose dans les films mercredi 16 décembre, Saunders a révélé que Parton lui avait montré les tatouages ​​lors de leur rencontre à Los Angeles.

«J’étais à Los Angeles avec Roseanne, parce qu’elle voulait acheter [the rights to] Ab Fab», A déclaré Saunders lors de l’émission. «Et elle a décidé cela parce que Ab Fab est tout au sujet des filles qui boivent, nous sortions.

Assise dans un bar, Roseanne aperçut Parton assis à une autre table.

«Elle a dit: ‘Il y a Dolly Parton.’ J’ai dit: «Oh, j’aime Dolly Parton», et elle a dit: «Voulez-vous rencontrer Dolly Parton? Je suis allé, ‘Oui.’ »

Le couple a «titubé» à la table de Parton, et la superstar du pays était «si gracieuse».

Dolly Parton a dit qu’elle avait des tatouages ​​pour aider à dissimuler les cicatrices

«Nous nous sommes assis d’un côté, elle s’est assis de l’autre côté. Dolly et Roseanne partagent des histoires sur les tatouages. Et Dolly a dit: « Ok, j’ai des tatouages. » Et nous sommes allés: «Vraiment? Dolly Parton, vous avez des tatouages? Elle vient de déboutonner son petit culotte et il y a des seins pleins, s’est levée, je dois dire, et elle a les plus beaux tatouages, comme des œuvres d’art.

Rafe Spall a demandé à Saunders: « Sur ses seins? »

«Sur ses seins, répondit Saunders. «Dans ses bras. Et puis elle l’a rebouté et a dit: «Cela n’ira pas plus loin. C’était honnêtement la chose la plus étrange.

Parton a parlé de ses tatouages ​​dans une interview avec Personnes en septembre, mettant au lit des années de spéculation sur le fait qu’elle avait de l’encre secrète.

« J’ai des tatouages, c’est vrai », a déclaré Parton. «Mais ils sont de bon goût. Je ne suis pas une fille tatouée.

«Mes tatouages ​​sont jolis, ils sont astucieux et ils ont généralement commencé à couvrir une cicatrice, pas à faire une grande déclaration.

«Les rubans, les nœuds et les papillons sont ce que j’ai. J’ai été très malade pendant un certain temps et j’ai dû porter une sonde d’alimentation. Cela a laissé une petite indentation dans mon côté et je n’ai pas aimé parce que je suis si belle que les cicatrices deviennent violettes sur moi.

Parton a déclaré qu’elle avait décidé de se faire tatouer parce qu’elle aimait «faire du positif à partir de négatifs».