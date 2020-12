Dolly Parton a majoritairement rejeté Elvis Presley – et son instinct était parfait

Dolly Parton est une chanteuse, compositrice, actrice et productrice, une femme que beaucoup considèrent comme un trésor national. Parton est une femme autodidacte, qui est passée de modestes débuts à dominer l’industrie musicale.

Ces jours-ci, même si elle a 70 ans, Parton continue de travailler sur une grande variété de projets. Parton est célèbre pour ses collaborations avec d’autres interprètes et a travaillé avec plusieurs des plus grands noms de l’industrie musicale.

Pourtant, l’une des plus grandes stars du monde a une fois cherché un partenariat avec Parton – un partenariat qu’elle a finalement refusé pour une raison très spécifique.

Comment Dolly Parton est-elle devenue célèbre?

Parton est né au Tennessee en 1946. Élevé dans une grande famille avec onze autres frères et sœurs, Parton a eu une enfance pauvre et possédait très peu de biens matériels.

Pourtant, la famille de Parton était heureuse et la chanteuse a souvent qualifié son enfance de bonne. Quand elle était très jeune, Parton a montré une affinité pour le chant et l’interprétation, et à l’âge de huit ans, sa famille lui avait acheté une vraie guitare sur laquelle pratiquer.

Parton a commencé à gagner une renommée locale et, jeune adolescente, elle s’est produite dans tout le Tennessee, travaillant avec des personnalités de l’industrie de la musique. Le lendemain de son diplôme du lycée, Parton a déménagé à Nashville, avec l’intention de faire son chemin en tant que chanteuse.

Dans les années 60, Parton a été acclamée en tant qu’artiste solo, mais son plus grand succès est venu dans les années 70, avec la sortie de sa chanson à succès «Jolene». Dans les décennies qui ont suivi, Parton a continué à faire des vagues, en sortant plus de chansons à succès, en apparaissant dans des films populaires et en chantant sur scène avec des artistes comme Glen Campbell et Kenny Rogers.

Dolly Parton est célèbre pour ses collaborations avec d’autres chanteurs

Au fil des ans, Parton a travaillé avec des dizaines d’autres artistes célèbres. Alors qu’elle devenait une force avec laquelle il fallait compter à Nashville, d’autres chanteurs et musiciens ont réclamé de travailler avec Parton et de faire l’expérience de l’effet incroyable qu’elle avait sur une chanson.

Parton a travaillé avec d’autres stars de la country comme Brad Paisley et Willie Nelson, et des stars contemporaines telles que Julio Iglesias. Parton a également chanté avec des artistes vraiment inattendus, dont Queen Latifah.

Pourtant, parmi tous les artistes célèbres avec lesquels Parton a travaillé, une star en particulier lui a échappé – celle qui est connue par des millions de fans comme le «roi du rock and roll».

Pourquoi Dolly Parton a-t-elle rejeté Elvis Presley?

La chanson de Parton «I Will Always Love You» est considérée comme un classique bien-aimé et a été reprise par de nombreux artistes. Un chanteur qui voulait reprendre la chanson lors de sa sortie en 1973 était Elvis Presley, qui était à l’époque la plus grande star du monde.

Selon Mental Floss, le colonel Tom Parker, le manager de Presley, a en fait contacté Parton pour voir s’il pouvait négocier un accord avec Parton afin que Presley puisse reprendre la chanson. Pourtant, Parton a hésité quand elle a découvert que l’accord que Parker avait à l’esprit impliquait que Parton signait la moitié des droits d’édition de la chanson.

Comme Parton l’a rappelé plus tard: «D’autres personnes disaient: ‘Vous êtes fou. C’est Elvis Presley. Je lui donnerais tout! Mais j’ai dit: ‘Je ne peux pas faire ça. Quelque chose dans mon cœur me dit de ne pas faire ça. Et je ne l’ai pas fait et ils ne l’ont pas fait. La décision n’a pas été facile pour Parton, qui a déclaré qu’elle «pleurait toute la nuit», alors qu’elle luttait contre sa décision de ne pas faire reprendre sa chanson par Presley.

Tout s’est finalement bien passé pour Parton à la fin, et la chanson bien-aimée a trouvé une nouvelle vie lorsque Whitney Houston a repris la chanson pour le film de 1992. Le garde du corps.