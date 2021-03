Dolly Parton à l’occasion de son 50e Grammy: «  C’est toujours spécial  »

Cela fait 51 ans que Dolly Parton a remporté sa première nomination aux Grammy Awards, et cette année, le trésor national qui a remporté neuf Grammys au cours de sa carrière est en compétition pour son 50e honneur.

La première nomination aux Grammy Awards de Parton était à l’émission de 1970 pour «Just Someone I Used to Know», un duo avec Porter Wagoner. Neuf ans plus tard, elle remporte son premier gramophone pour «Here You Come Again», son 19e album solo et premier à devenir platine.

Cette année, elle est nominée pour la meilleure performance / chanson de musique chrétienne contemporaine pour «There Was Jesus», sa collaboration avec le chanteur de rock chrétien Zach Williams. Parton a gagné dans la même catégorie l’an dernier pour son apparition sur le remix de «God Only Knows» du duo chrétien pour KING & COUNTRY.

«C’est toujours spécial. Vous aimez toujours être reconnu », a déclaré Parton à propos de son 50e hochement de tête, même si elle a rapidement ajouté:« Comme je l’ai toujours dit, ‘je ne travaille pas pour les récompenses et les récompenses.’ »

Parton est la deuxième femme la plus nominée de l’histoire des Grammy Awards, juste derrière Beyoncé, qui compte 79 hochements de tête et 24 victoires. L’icône du pays a remporté le Grammy Lifetime Achievement Award il y a dix ans.

Parmi ses victoires, Parton a remporté deux Grammys pour le grand succès «9 to 5» et un autre pour «Trio», son premier album collaboratif avec Emmylou Harris et Linda Ronstadt. Une version mise à jour de «Jolene» a remporté un trophée à Parton et au groupe a cappella Pentatonix. Lors de l’émission de 1983, la légende a été nominée pour un réenregistrement de «I Will Always Love You», qu’elle a écrit et initialement publié en 1974, et une performance en collaboration de la chanson avec Vince Gill a remporté une nomination à l’émission de 1996. – deux ans après la célèbre interprétation de Whitney Houston de la chanson a remporté deux Grammys, dont le record de l’année.

Les Grammys 2021 seront diffusés le 14 mars. Parton a déclaré que la nomination de cette année pour «There Was Jesus» est extra-spéciale car c’est une piste profonde qui lui tient à cœur.

«Cette chanson en particulier… était plus gratifiante pour moi que de gagner un prix», a-t-elle déclaré. «Je me suis senti très chanceux de faire partie d’une chanson aussi merveilleuse.»

«Mais bien sûr, depuis que j’ai grandi dans l’église et que je suis une personne de foi, une chanson comme celle-là signifierait plus pour moi que beaucoup d’autres, je dois l’admettre.

En plus des Grammys, l’année chargée de Parton comprend ses 75 ans et son vaccin contre le coronavirus, des mois après avoir fait don d’un million de dollars au Vanderbilt University Medical Center de Nashville pour la recherche sur les coronavirus.