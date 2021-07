Dolly Parton a eu la réaction la plus intelligente à la nouvelle photo de bikini de Kim Kardashian

Kim Kardashian vit sa vie selon les mots de Dolly Parton. La star de télé-réalité a cité la légende du pays dans la légende de sa dernière photo de bikini, mais c’est la réponse de Dolly qui a fait rire tout le monde.

Vendredi, Kardashian, 40 ans, a partagé une photo d’elle sur Instagram posant sur un bateau berçant un deux-pièces lavande.

« Ne soyez pas trop occupé à gagner votre vie au point d’oublier de travailler pour gagner votre vie – Dolly Parton », a légendé Kardashian la photo, citant la chanteuse « Jolene » de 75 ans.

« Rappel amical de toujours prendre un peu de temps pour soi », a ajouté le fondateur de SKIMS.

« Tu vas très bien ma chérie », a répondu la star de country sur le post, faisant apparemment référence à une ligne souvent citée selon laquelle la mère de Kardashian, Kris Jenner, est originaire de la première saison de « L’Incroyable Famille Kardashian ».

Dans un épisode, Jenner a dit à Kim Kardashian : « Tu vas bien, ma chérie », alors qu’elle posait pour Playboy. La ligne est depuis devenue un mème populaire.

L’échange ludique sur les réseaux sociaux entre les deux stars était amusant à voir, et qui peut reprocher à Kardashian de s’être inspiré de Parton ?

La star de « 9 à 5 » a partagé certains des secrets de son succès avec le magazine Wall Street Journal plus tôt cette année, expliquant qu’elle ne porte jamais de sweats à la maison.

« J’ai mes propres petits vêtements de maison, comme un petit nounours de type robe, un long nounours, puis j’ai une petite veste ou une petite chemise à assortir si j’ai froid », a déclaré Parton. « Je les appelle mes vêtements de bébé parce qu’ils sont doux comme un bébé. Mais je ne porte pas de vêtements de sueur. »

Elle a ajouté que son heure habituelle de réveil à 3 heures du matin (oui, vous avez bien lu !) lui donne tout le sommeil dont elle a besoin pour vivre sa meilleure vie. Pour le petit-déjeuner, son plat préféré est la salade aux œufs et la tomate sur du pain grillé. Si elle se sent indulgente, elle s’offrira parfois un bagel et du fromage à la crème recouverts de concombres et de tomates.

« Je regarde juste la modération pour la plupart », a-t-elle déclaré. « J’ai tendance à prendre du poids parce que je suis si petite et parce que j’ai l’appétit d’une fille de fermier. »

Parton a également partagé qu’elle dort avec son maquillage au cas où il y aurait un « tremblement de terre ou une tornade ou une tempête et je vais devoir sortir au milieu de la nuit! » et est un grand fan de cosmétiques de pharmacie, en particulier de Maybelline.

