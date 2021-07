Dollface Saison 2: Date de sortie, distribution, production et plus de détails

– Publicité –



llface suit Jules, une jeune femme abandonnée par son petit ami de longue date. Elle doit user de son imagination pour réintégrer littéralement et métaphoriquement le monde des femmes.

Dollface met en vedette Brenda Song (Dennings), Shay Mitchell (Shay Mitchell) et Esther Povitsky. Jordan Weiss est l’EP de la série. Il est également showrunner Michelle Nader, Margot Robertbie, Brett Hedblom et Tom Ackerley pour LuckyChap Entertainment. Scott Morgan, Scott Unkeless et Scott Morgan sont pour Screen Arcade. Dennings et Nicole King. La série est actuellement en production et reviendra à Hulu en 2022 avec de tout nouveaux épisodes. ABC Signature produit Dollface.

Dollface Saison 2 : Date de sortie

La date de sortie exacte est inconnue, mais il est prévu que la deuxième saison sur Hulu soit disponible au début de 2022.

L’intrigue de la saison 2 de Dollface

Jules (Kat Dennings), victime de l’infidélité d’un petit ami, doit renouer des amitiés avec ses amis proches. Parce qu’elle l’avait négligé pendant des années, ce n’est pas une tâche facile.

Jules parvient à réparer l’amitié avec ses amis au cours de la première saison et ils s’entraident avec leurs problèmes. Que ce soit dans les relations ou au travail. La saison 2 révélera probablement si Jules est réellement passé à Jeremy. Nous trouvons également la vérité sur le déménagement de Stella à Philadelphie et la relation de Madison avec Colin.

Casting de la saison 2 de Dollface

Kat Dennings (« WandaVision ») est Jules. Shay Mitchell (« Pretty Little Liars ») est Stella. Brenda Song (« Hotel Zack & Cody ») est Madison. Esther Povitsky reprend le rôle d’Izzy.

Le rôle de Corinne Foxx est tout nouveau. Elle incarnera Ruby, la mystérieuse fille d’un magnat de la musique que ses anciens amis connaissent. Madison commence une amitié mouvementée avec Ruby.

Dollface Saison 2 Production

Jordan Weiss, le producteur exécutif de la série, en est le chef. Michelle Nader est la showrunner. Elle le coproduit également. Margot Robbie, Tom Ackerley (producteur exécutif), Bryan Unkeless, Scott Morgan et Kat Dennings font tous partie de l’équipe. ABC Signature produit Dollface.