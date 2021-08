DokeV Dev insiste sur le fait que le collecteur de créatures PS5 n’est pas un MMO

DokeV a captivé l’imagination avec sa démo lors de Gamescom 2021 plus tôt dans la journée, mais certains fans ont remarqué que le titre sud-coréen avait déjà été diffusé. Une bande-annonce plus ancienne qui a fait ses débuts en 2019 décrivait le titre comme un MMO, et cela a laissé les joueurs de base anxieux – il y a presque toujours une résistance aux expériences multijoueurs en ligne parmi les passionnés, après tout.

#DokeV a été initialement présenté comme un MMO, mais nous avons décidé de déplacer le jeu dans une direction différente et c’est maintenant une action-aventure en monde ouvert de collecte de créatures. Mais quel que soit le genre, nous allons pour le plaisir, le dynamisme et l’aventure ! 🦙☂️ – DokeV (@DokeVGame) 25 août 2021

Ne pas s’inquiéter: le développeur Pearl Abyss insiste que le projet a évolué depuis sa dernière projection, et est vraiment une aventure d’action en monde ouvert ces jours-ci. « DokeV a été initialement présenté comme un MMO, mais nous avons décidé de déplacer le jeu dans une direction différente et c’est maintenant une créature qui collectionne l’aventure d’action en monde ouvert », a déclaré un porte-parole. « Mais quel que soit le genre, nous allons pour le plaisir, le dynamisme et l’aventure ! »

La vraie préoccupation ici est que le titre ne sortira jamais réellement : le même développeur a présenté Crimson Desert pendant Les récompenses du jeu l’année dernière, et cela a été retardé indéfiniment depuis. De toute évidence, cela a captivé l’imagination – il ressemble au véritable Pokémon de nouvelle génération que Nintendo n’a jamais créé – mais il reste à voir à quel point la première bande-annonce est réelle.