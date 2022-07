Doja Cat s’est fâchée contre Noah Schnapp et les fans de Stranger Things menacent de l’annuler

in

La quatrième saison de choses étrangesqui a créé son deuxième volume dans les premiers jours de juillet, a couronné la série comme le plus grand succès de Netflix jusqu’à présent cette année. Eh bien, ses épisodes ont été les plus reproduits faisant l’histoire de la plateforme au point que des milliers de personnalités ont fait l’éloge de la série. Parmi eux se trouve Chat Dojale rappeur américain captivé par le Production des frères Duffer.

Même si, force est de constater qu’au-delà de l’intrigue générale, des milliers de personnes ont été stupéfaites, à cette occasion, par La performance de Joseph Quinn. L’acteur joue, choses étrangesun Eddie Munson et a fait un travail incroyable. C’est pourquoi des personnalités comme Chat Doja Ils ont voulu l’exprimer, même si tout ne s’est pas passé comme prévu. C’est pourquoi, désormais, l’interprète est en plein scandale avec un autre membre de la série : Noah Schnapp, l’interprète de Will Byers.

+ Que s’est-il passé entre Doja Cat et Noah Schnapp ?

Il y a quelques heures, c’est devenu viral sur les réseaux sociaux, une conversation entre Noah Schnapp et Doja Cat qui révélait une intimité du chanteur. Apparemment, l’interprète a profité de son statut de célébrité pour se rapprocher de son préféré dans la série : Joseph Quinn. Pourtant, il l’a fait à travers un commentaire envoyé à la personne qui donne vie à Will et c’est justement cet échange de messages qui a fuité sur les réseaux sociaux.

D’après ce que l’on voit dans la conversation, Doja Cat demande à Noah de dire à Joseph de la contacter et l’appelle son béguin. Mais, l’acteur lui dit immédiatement de lui écrire directement. Compte tenu de cela, la rappeuse reconnaît qu’elle ne sait pas si elle a Twitter ou Instagram, alors Schnapp décide de le transmettre et de s’éloigner d’être le cupidon de cette éventuelle relation. Cependant, le filtrage de l’intention de la chanteuse a choqué tout le monde et un tel émoi a été généré dans les réseaux qu’elle est maintenant elle-même sortie pour parler.

En fait, dans ses récentes déclarations, elle était très en colère contre Noé Schnapp pour publier ce détail de votre vie privée. « Le fait que Noah ait fait cela, qu’il ait partagé une conversation privée entre eux deux, est incroyablement socialement inconscient et moche. C’est presque comme être une vipère, comme de la merde de rat», s’est-elle exprimée totalement furieuse. Malgré tout, au-delà de son indignation et de sa colère, il a clairement fait savoir qu’il ne reparlerait plus de cette affaire.

Mais, avant de fermer, il a marqué Noah Schnapp de « Enfant inconscient ». « Je ne vais pas en dire plus sur tout ce putain de truc avec Noah Schnapp. Je pense que, pour être juste, nous devons essayer de ne pas trop nous mettre en colère. Noah est un garçon, je ne sais même pas quel âge il a, mais il n’a probablement même pas 21 ans« , étaient ses mots exacts.

Pour sa part, Joseph Quinn est jusqu’à présent resté en marge de ce qui s’est passé et n’a pas exprimé son opinion sur la question.. D’ailleurs, l’acteur est au Brésil pour promouvoir la série et n’a fait que montrer, sur son profil officiel, des images de ce voyage. Quant à Noah, l’acteur n’a toujours pas répondu à Chat Doja et ses récentes déclarations qui l’ont coulé. Cependant, ceux qui parlaient étaient les fans de choses étranges et le même acteur.

+ Les fans de Stranger Things menacent Doja Cat :

Ce n’est pas la première fois que les fans des acteurs sortent pour les défendre via les réseaux sociaux lorsque leurs idoles sont impliquées dans un scandale. Pour cette raison, avec Schnapp, cela ne pouvait pas être l’exception et des milliers de followers ont décidé de faire de cette polémique une tendance sur Twitter. Et, parmi les commentaires, des milliers ont menacé d’annuler Chat Doja Même si, à vrai dire, ce n’est pas la première fois que le rappeur est confronté à ce type de situation.

De leur côté, les followers du chanteur et certains internautes qui ont opté pour la neutralité ont déclaré que celui qui est le plus fautif est Noé Schnapp pour avoir divulgué la conversation. A tel point que, face à ce scandale, un grand débat a été généré sur les réseaux sociaux qui continue de faire fureur.

