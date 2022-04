Doja Cat obtient son premier Grammy, mais pas avant une pause toilette précipitée

Après avoir presque raté son moment Grammy pour une pause dans la salle de bain, Doja Cat a déchiré en remportant son premier Grammy.

Doja Cat et SZA ont remporté le prix de la meilleure performance de duo/groupe pop dimanche soir pour « Kiss Me More ».

« Je n’ai jamais pissé aussi vite de toute ma vie », a ri Doja Cat, dont le vrai nom est Amala Ratna Zandile Dlamini, après avoir couru sur scène.

« Heureux que tu sois revenu dans le temps ! » SZA a plaisanté.

SZA et Doja Cat acceptant leur prix. Fureur riche / Getty Images

Après les applaudissements, Doja Cat a pris un moment pour tout comprendre.

« J’aime minimiser l’importance de s— mais c’est, euh, c’est un gros problème », a-t-elle dit en pleurant. « Merde, merci tout le monde. Soyez en sécurité, prenez soin de vous. »

Doja Cat devient émotive aux Grammy Awards. Fureur riche / Getty Images

Sa victoire fait suite à son annonce qu’elle quitte la musique.

« Je m’en fous plus », elle tweeté le 25 mars après que les fans ont affiché leur mécontentement face à un festival sud-américain annulé.

« J’ai arrêté. J’ai hâte de disparaître et je n’ai plus besoin que tu croies en moi », a-t-elle écrit.

S’adressant à « Entertainment Tonight » sur le tapis rouge des Grammys, Doja Cat a déclaré qu’elle avait l’intention d’honorer son contrat pour se produire avec The Weeknd lors de sa prochaine tournée.