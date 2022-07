Doja Cat contre Noah Schnapp : qu’en pense Joseph Quinn ?

célébrités

Noah Schnapp et Doja Cat ont joué dans la dernière controverse sur le réseau à cause de Joseph Quinn. Mais qu’en pense l’acteur ? On vous dit !

© GettyDoja Cat, Joseph Quinn et Noah Schnapp

dans les deux derniers jours Noé Schnapp a été impliqué dans un énorme scandale avec Chat Doja. L’acteur, qui triomphe dans choses étranges depuis des années et compte des milliers de fans à travers le monde, a mis le rappeur américain très en colère après avoir divulgué une conversation privée avec elle. Même si, à vrai dire, cette polémique les concerne non seulement tous les deux, mais aussi Joseph Quinn il en fait aussi partie, mais pas volontairement.

C’est parce qu’en le chat que Noah Schnapp a divulgué On dirait Chat Doja avoue à l’acteur choses étranges que son collègue, Joseph Quinn, est son célèbre coup de cœur. En effet, le chanteur demande même à Noah de les mettre en contact. Malgré tout, il lui dit de le contacter directement sur ses réseaux officiels et lui donne le compte pour qu’elle puisse l’avoir. Mais, ce chat privé est devenu viral et a généré beaucoup de polémiques dans les réseaux.

Des milliers de fans des deux Chat Doja Comme Noé Schnapp Ils ont défendu leurs idoles respectives au point que le leak de la conversation est parvenu aux oreilles du chanteur, qui n’a pas hésité à sortir et à parler. « Le fait que Noah ait fait cela, qu’il ait partagé une conversation privée entre eux deux, est incroyablement socialement inconscient et moche. C’est presque comme être une vipère, comme de la merde de rat« , étaient les mots exacts qu’elle a donnés.

Incontestablement, les déclarations de l’interprète ont dérangé de nombreux followers, qui demandent désormais quelques mots de Joseph Quinn. Beaucoup de ceux qui suivent les deux célébrités souhaitent que l’artiste qui a donné vie à Eddie Munson dans choses étranges sortir et parler Certains lui ont demandé de défendre sa compagne, d’autres Chat Doja et, quelques autres, à avouer si le chanteur lui a parlé ou non.

Cependant, il convient de noter que même si les jours passent, Joseph Quinn n’en parle toujours pas. Apparemment, l’acteur se concentre sur son présent d’acteur et sur la façon dont son personnage l’a amené non seulement à gagner le cœur des fans de Série originale de Netflix, mais aussi de se propulser vers une renommée internationale. Actuellement, l’artiste est l’un des acteurs les plus connus de la distribution et l’empathie et l’amour pour lui continuent de croître à pas de géant après son excellent travail.

