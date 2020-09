“Doit se battre pour la liberté”: colère contre le concept “hideux” de l’US Open

D’abord la Française Kristina Mladenovic perd un match de tennis d’une manière incroyable, plus tard la déception de la joueuse de 27 ans se transforme en colère – contre les organisateurs de l’US Open. Vos mots sont durs et clairs.

La joueuse de tennis française Kristina Mladenovic a vivement critiqué le concept de sécurité de l’US Open. “Je n’ai jamais été dans un tel état. Je suis complètement au bout de mes forces. C’est un cauchemar ce que nous traversons ici”, s’est plaint la joueuse de 27 ans en larmes après sa défaite au deuxième tour contre la Russe Varvara Gracheva.

Mladenovic est l’une des personnes de contact de son compatriote Benoit Paire, qui a été testée positive pour le coronavirus, c’est pourquoi l’association de tennis américaine USTA lui a imposé des mesures de sécurité particulièrement strictes. Elle n’est pas autorisée à quitter sa chambre à l’hôtel et uniquement pour les entraînements et les matchs sur le terrain du tournoi, mais elle n’est pas non plus autorisée à s’y déplacer librement. Au lieu d’être testés tous les quatre jours comme les autres joueurs, les personnes de contact doivent être testées quotidiennement.

“Tout ce que je veux, c’est être à nouveau libre”, a déclaré Mladenovic: “Nous devons lutter pour notre liberté”. Avec la Hongroise Timea Babos, Mladenovic a débuté la compétition de double jeudi, le duo avait remporté l’Open d’Australie en janvier. Même si le couple était éliminé, Mladenovic devrait rester à l’hôtel du joueur jusqu’au 12 septembre selon les règlements de quarantaine et alors seulement il pourrait quitter New York.

“Je n’aurais jamais mis les pieds dans ce tournoi”

Mladenovic avait terminé une séance d’entraînement conjointe avec Benoit Paire, mais le facteur décisif pour les mesures était un jeu de cartes dans le hall de l’hôtel du joueur. “Si j’avais su qu’un jeu de cartes de 40 minutes avec un masque avec un joueur qui a été testé positif et finalement négatif aurait ces conséquences, je n’aurais jamais mis les pieds dans ce tournoi”, a déclaré Mladenovic.

Chris Widmaier, porte-parole de l’USTA, a déclaré qu’un test négatif après l’imposition d’une action positive n’est pas réversible. “Ce n’est pas pertinent”, a-t-il déclaré mercredi. “Dans l’État de New York, un test positif déclenche des protocoles d’isolement.”

C’était “inacceptable” ce qu’elle et d’autres personnes de contact traversaient, a expliqué Mladenovic: “Nous n’avons aucune liberté de mouvement, aucune identité, rien. J’ai l’impression que nous sommes des prisonniers ou des criminels. Nous devons demander la permission pour le moindre mouvement. si nous avons le droit de le faire, même si nous sommes testés chaque jour et avons 30 tests négatifs. “

Mladenovic “aimerait beaucoup partager sur ce qui se passe ici. La façon dont ils nous traitent est absolument horrible.” Mais elle ne veut pas «que ce soit une excuse pour ma défaite». Mladenovic avait déjà ressemblé au vainqueur sûr contre Gratschewa dans le deuxième set lorsque le score était de 5: 1 et plus tard à 5: 2 et 40: 0, mais il s’est complètement effondré et a perdu 6: 1, 6: 7 (2 : 7), 0: 6. “C’est certainement la perte la plus douloureuse de ma carrière. Je me suis effondrée. C’était 6-1 et 5-1”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas la faute de l’USTA si je n’ai pas utilisé mes quatre balles de match.”