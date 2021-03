Doit regarder des drames chinois avec une forte avance féminine, vous devriez vraiment regarder

Il y a des centaines de drames chinois incroyables disponibles, mais certains d’entre eux sont incroyablement bons. Vous ne pouvez pas les manquer. Ils vous épateraient totalement. Si vous recherchez les noms des drames chinois incontournables, vous êtes au bon endroit.

La romance est quelque chose qui ne manque jamais d’égayer nos humeurs, que nous soyons sombres ou heureux. C’est comme le sirop contre la toux pour le rhume d’une personne. Beaucoup de drames chinois vous font totalement oublier tous vos problèmes et vous détendre. C’est comme un voyage pour retrouver l’équilibre dans votre vie.

Voici la liste ci-dessous Les meilleurs drames chinois avec une forte avance féminine que vous ne pouvez pas vraiment manquer.

1. Amour non partagé

Peut-être que regarder ce clip vous donnerait envie de le manger en une journée. C’est un merveilleux drame chinois, très romantique et significatif. Les thèmes de l’amour, de l’amitié, de la lutte, de la jalousie, du travail acharné et autres sont parfaitement mélangés dans cette émission pour ravir les téléspectateurs.

Le casting est merveilleux. Il y a Zhu Yanmanzi, Zhao Shunran et Shen Yu. Il est sorti en 2019. Il s’agit de l’amour unilatéral d’une fille intelligente et jolie qui a le béguin pour son amie d’enfance. Le drame chinois prend de nombreux tournants au cours desquels nous rions, sourions et pleurons.

Il est disponible sur NETFLIX.

2. J’adore O2O

Ce drame chinois parle de Bei Weiwei, la déesse du département informatique qui excelle dans ses études. Son ambition est de devenir développeur de jeux en ligne. Elle se fait larguer par son mari en ligne, Zhenshui Wuxiang. Yixiao Naihe s’approche d’elle. Le couple nouvellement formé a tout à fait réussi. La véritable identité de son mari virtuel était son aîné d’université, Xiao Nai.

Xiao Nai est beau et le petit ami de rêve de chaque fille. Les deux tombent amoureux après avoir appris à connaître la véritable identité. C’est le drame chinois parfait à regarder avec votre équipe un samedi avec un bol rempli de pop-corn.

3. Un amour si beau

C’est l’un des drames chinois les plus regardés au monde. A Love So Beautiful est certainement l’un des drames chinois incontournables. Le drame basé sur la romance du lycée.

Il tourne autour de l’amitié et de la famille. A Love So Beautiful parle essentiellement de la vie de Chen Xiao Xi. Elle est une lycéenne qui a le béguin pour Jiang Chen. Il la rejette plusieurs fois, mais elle reste éperdue à son sujet. Avec ses formidables amis, elle vit différentes choses et, au cours du processus, elle apprend aussi beaucoup.

4. Mettez votre tête sur mon épaule

C’est l’un des drames chinois les plus regardés. Il a été diffusé en 2019. La direction, le scénario et le casting sont extraordinaires.

Si Tu Mo est une jolie femme qui n’est pas sûre de ses projets. Elle a pris la comptabilité. Pourtant, elle s’intéresse à la publicité. Si Tu Mo aime Fu Pei, mais il n’y a pas de chance. Fu Pei a tendance à prendre Tu Mo pour acquis et, par conséquent, la laisse constamment tomber.

Wei Yi est un étudiant en physique intelligent avec un QI très élevé. Il a accidentellement pris le sac d’école de Tu Mo et vice-versa. Ils ont commencé à se connaître à partir de cet incident. Leurs mamans étaient des camarades de classe et ont donc essayé de les installer toutes les deux. Une chose en a conduit une autre, et avant que vous ne le sachiez, les deux tombent amoureux.

5. Mémoire perdue

Memory Loss est une histoire d’amour policière mettant en vedette Yang Rong et Bai Yu. Il y a 3 saisons et 36 épisodes en tout. Les OST sont excellents et la direction est bonne. Il a gagné un public international important.

Il s’agit essentiellement d’un policier très intelligent Bai Jingxi qui travaille avec son partenaire Han Chen pour résoudre de nombreux cas difficiles en utilisant son raisonnement déductif exceptionnel.

