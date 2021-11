Dogs In Space Saison 2: Date de sortie, distribution et plus

in

Le spectacle d’animation pour enfants Chiens dans l’espace créé sur Netflix en novembre. 18 et les enfants de partout ont apprécié 10 émissions de cette série exclusive Netflix amusante et originale. Ils se demandent maintenant ce qu’ils auront dans les prochains épisodes diffusés sur le service de streaming très bientôt. Y a-t-il un épisode de Chiens dans l’espace saison deux ?

Les chiens de l’espace L’histoire concerne les chiens génétiquement améliorés qui voyagent à travers l’univers à la recherche d’une terre sur laquelle les humains peuvent résider. Les chiens veulent sauver l’humanité et vivre heureux avec leurs homologues humains dans ce nouveau monde. C’est une émission amusante que vous devriez regarder avec vos enfants.

Même si l’émission télévisée d’animation pour enfants n’a pas réussi à se tailler une place dans la liste globale des 10 premiers, elle a néanmoins maintenu le non. 5 position sur la liste des 10 émissions les plus regardées pour les enfants sur Netflix après ses débuts. De plus, l’émission est restée dans le top 10 jusqu’en novembre. 22. Par conséquent, il est clair que les enfants regardent l’émission.

Ils sont ravis de regarder des épisodes supplémentaires. Vous cherchez probablement des informations sur la deuxième saison de Chiens dans l’espace saison 2. Vous êtes au bon endroit car nous allons vous dire tout ce que nous savons sur la prochaine série de l’émission pour enfants.

Date de sortie de Dogs In Space Saison 2

Netflix n’a pas encore dévoilé la date de sortie officielle de la saison 2. Cependant, la nouvelle saison sera probablement disponible sur Netflix vers 2022. Le plus tôt que nous pensons que la deuxième saison sera disponible sur Netflix sera en février 2022. Netflix publie généralement de nouvelles saisons de ses émissions pour enfants aux streamers entre trois et six mois. Il n’est pas clair si la prochaine saison fera ses débuts au premier trimestre de 2022, cependant, nous pensons qu’elle sera publiée sur Netflix vers 2022.

Si Netflix annonce la date de sortie officielle, nous vous en informerons.

Casting de la saison 2 de Dogs In Space

Il n’y a pas encore de liste de distribution officielle pour la saison 2. Cependant, nous nous attendons à ce que les doubleurs de la saison 1 reviennent au cours de la deuxième série. Il pourrait y avoir de nouveaux membres ajoutés au casting pour la deuxième de cette saison. Nous vous tiendrons informés si de nouveaux membres de la distribution rejoignent l’émission.

Le casting principal de la saison 2 ci-dessous:

Sarah Chalke comme Stella

Haley Joel Osment dans le rôle de Garbage

Kimiko Glenn dans le rôle de Nomi

Chris Parnell comme Ed

David Lopez comme Chonies

William Jackson Harper en tant que pain

Debra Wilson dans le rôle de Kira

