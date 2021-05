Dogecoin to the Moon: DOGE-1, un satellite financé et payé avec la crypto-monnaie, sera emmené par SpaceX sur la Lune

Tout d’abord, c’était Tesla qui acceptait Bitcoin et maintenant c’est l’autre société d’Elon Musk qui accepte les crypto-monnaies. SpaceX transportera un satellite payé avec des crypto-monnaies à la Lune, pas n’importe quelle crypto-monnaie. DOGE-1 est financé avec la crypto-monnaie née d’un mème, qui représente ce que l’on cherche à éviter dans le monde des crypto-monnaies, avec Dogecoin.





Elon Musk l’a annoncé le 1er avril et comme c’était le jour où la nouvelle était, cela a été pris comme une plaisanterie. Il semble que ce ne soit pas le cas, SpaceX emmènera littéralement Dogecoin (littéralement) sur la Lune.

DOGE-1 est un cubestat dont la mission est d’acquérir des données de la Lune et de les surveiller avec des capteurs et des caméras embarqués. La société derrière elle est Geometric Energy Corporation et ils prévoient de la lancer au premier trimestre de 2022. Cette tâche correspondra à SpaceX et sa fusée Falcon 9, en retour SpaceX facturera Geometric Energy Corporation en Dogecoin.

La crypto-monnaie née d’un mème

Quand Elon Musk parle, le Dogecoin monte. Le fondateur de Tesla et SpaceX est l’une des personnes qui a le plus influencé le prix et la popularité de cette crypto-monnaie née en tant que meme. Et garçon, si c’est le cas, la valeur de Dogecoin a augmenté de 19000% en un an

D’autre part, près d’un tiers de tous les Dogecoins sont entre les mains d’une seule personne. Tout le monde n’aime pas cette grande popularité et cette instabilité. Le co-fondateur d’Ethereum indique par exemple qu’il s’agit d’une bulle qui, lorsqu’elle explose, causera une mauvaise réputation au reste des crypto-monnaies et à l’industrie de la blockchain.

Dit et fait, au cours des dernières heures, Dogecoin a souffert l’une des descentes les plus importantes de son histoire. Raison? Un programme de divertissement américain auquel Elon Musk a assisté samedi dernier. Dans ce document et en satire, Elon Musk a expliqué ce qu’est le Dogecoin, plus ou moins:

