Dog Soldiers 2 est enfin une possibilité, déclare le réalisateur original Neil Marshall

Bien qu’il n’ait réalisé qu’une poignée de longs métrages, le catalogue arrière du réalisateur Neil Marshall contient deux des œuvres les plus marquantes de l’horreur moderne. L’aventure des loups-garous Des chiens soldats et la terreur claustrophobe La descente sont des exemples remarquables de leurs sous-genres respectifs, chaque film ayant recueilli une suite bien méritée. Eh bien, il semble que Marshall n’en ait pas fini avec au moins une de ces histoires, le réalisateur confirmant qu’il y a maintenant une possibilité distincte que Dog Soldiers 2 verra le jour dans une nouvelle interview avec Bloody Disgusting’s Tales from the Boo Crew Podcast.

« [Those books] ne sont certainement pas fermés. Je pourrais revisiter [the world of The Descent] mais avec celui-là, il était en quelque sorte destiné à être unique. Et puis la suite s’est faite de toute façon. Dog Soldiers a toujours été conçu pour être une trilogie. Donc, les droits pour cela sont liés depuis un certain temps, mais maintenant il y a la possibilité d’un Dog Soldiers 2, enfin. «

Tandis que Neil Marshall semble catégorique qu’il en a fini avec La descente, l’idée que le premier Des chiens soldats était prévu car le début d’une trilogie est connu depuis un certain temps, Marshall fournissant une mise à jour assez confiante concernant les suivis tant attendus.

« Les grondements initiaux se produisent. Donc ça semble semi-probable, nous verrons. »

Sorti en 2002, Des chiens soldats est réalisé et édité par Neil Marshall lors de ses débuts en tant que réalisateur, et met en vedette Sean Pertwee, Kevin McKidd, Emma Cleasby et Liam Cunningham. Le film suit une petite escouade de soldats britanniques lors d’une mission d’entraînement nocturne de routine dans les Highlands écossais. Alors qu’il se rendait au rendez-vous avec une unité d’opérations spéciales, le groupe découvre à la place un massacre sanglant avec un seul survivant. Les assaillants sauvages de l’équipe des opérations spéciales reviennent, et les hommes sont secourus par un zoologiste qui identifie ce qui les chasse comme des loups-garous. Sans transport ni communication, le groupe est contraint de se retirer dans une ferme pour attendre que la pleine lune disparaisse à l’aube.

Le plan initial était pour Des chiens soldats pour engendrer une trilogie, et bien que le film ait été bien accueilli par la critique et le public, cela ne s’est malheureusement jamais concrétisé. Les choses pourraient cependant être sur le point de changer, car ce n’est pas la première fois ces derniers temps que Marshall a l’air optimiste quant à l’avenir de la franchise. « Il y a plus de chances que jamais auparavant », a-t-il déclaré l’année dernière. « Il y a des choses en cours et nous voyons ce que nous pouvons faire. Certainement, moi-même et Kevin McKidd et [Dog Soldiers producer] Chris Figg est prêt à revisiter ce monde. Au cours des 18 dernières années, la question qui m’est posée à peu près plus qu’autre chose est de savoir quand allons-nous obtenir Dog Soldiers 2? Une partie de moi pense que j’aimerais revenir en arrière et revoir ce monde d’une manière ou d’une autre. Et si Kev est partant pour ça, alors ça en vaudrait la peine. Alors on verra. On ne sait jamais. »

Ainsi, même si nous ne reviendrons jamais dans les grottes de La descente, on dirait certainement que nous pourrions bientôt retourner dans les bois infestés de loups-garous éclairés par la lune Des chiens soldats. Le cinéma n’en sera que meilleur. Cela nous vient grâce à Bloody Disgusting.

Sujets: Dog Soldiers 2