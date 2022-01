Dog Charity nie que les célébrités reçoivent un traitement spécial après que Stacey Solomon a révélé un nouveau chiot

L’adorable toutou Teddy a rejoint Solomon et sa famille, y compris leur teckel Peanut, plus tôt cette semaine, avec le Femmes lâches star révélant qu’elle avait obtenu le chien de l’association caritative ProDogsDirect.

« J’espère que vous regardez du ciel en souriant, sachant que Peanut ne sera plus si seule et qu’un chien qui avait vraiment besoin d’une famille en a maintenant une. »

Cependant, tout le monde n’était pas satisfait du nouvel animal de compagnie de Salomon, un adepte écrivant : « J’aimerais savoir comment vous faites cela. J’ai dû aller chercher un chiot car aucun sauvetage ne me laisserait avoir un chien parce que j’avais un bébé. .

« C’est ridicule que des personnes soi-disant normales ne puissent pas secourir mais que des personnes célèbres le puissent et peu importe les circonstances. »

Alors qu’un autre a déclaré: « Je suis allé au refuge pour chiens il y a quelques semaines et ils nous ont dit que quiconque ayant des enfants de moins de six ans n’était pas autorisé à avoir un chien de sauvetage? »

Maintenant, ProDogsDirect a été contraint de défendre l’adoption et a souligné que les célébrités ne bénéficiaient pas d’un traitement spécial.

« Ce garçon est super avec les enfants, il a un tempérament fabuleux et est maintenant dans une super maison.

« Nous savons que c’est difficile quand vous avez des enfants, et nous souhaitons que tous nos chiens puissent être hébergés avec des enfants. Ils ne le peuvent pas, mais ceux qui le peuvent, nous le déclarerons et le mettrons à la maison avec des enfants si c’est le bon foyer pour le chien.

« Chaque chien est individuel et chacun de nos candidats le sont aussi. Soyez gentils, nous voulons tous la même chose et c’est de voir tous les animaux en sécurité et aimés. »