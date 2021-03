Dodgebrawler Knockout City attrape la bêta du cross-play ce week-end

Vous cherchez quelque chose pour vous occuper ce long week-end de Pâques? La bêta ouverte de cross-play de Dodgebrawler Knockout City se déroulera du 2 au 4 avril, vous aurez donc de quoi vous imprégner de tout ce chocolat. « Knockout City apporte des batailles intenses aux joueurs alors qu’ils maîtrisent l’art de lancer, attraper, passer et esquiver dans une expérience hautement compétitive, avec des surprises joyeuses surgissant à chaque coin de rue », taquine le communiqué de presse.

Il continue: «Dans la bêta ouverte de cross-play, les joueurs auront accès à tout ce qu’ils ont aimé de la première bêta, cependant, ce week-end, ce week-end présentera le Sniper Ball, la carte Back Alley Brawl, les listes de lecture 1v1 Face-Off et Diamond Dash, et options de style frais. Avec un total de quatre cartes, cinq balles jouables, trois listes de lecture et une tonne d’options de personnalisation, cette deuxième bêta aura des esquiveurs sur leurs orteils tout le week-end. Des matchs privés seront également disponibles pour organiser des matchs personnalisés contre des amis ou des ennemis. »

Allez-vous vérifier le titre avant sa date de sortie le 21 mai? Jetez le gant dans la section commentaires ci-dessous