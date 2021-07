Dodgeball Academia ressemble toujours au JRPG sportif que nous avons toujours voulu

Des sports. Jeux de rôle. Combinez les deux et vous pouvez créer quelque chose d’assez spécial, comme l’a démontré le grand Everybody’s Tennis il y a de nombreuses années. En raison de sa sortie le 5 août, Dodgeball Academia fait revivre ce genre hybride – et le potentiel est clair à voir.

Il s’agit d’un RPG de style japonais qui remplace les batailles fantastiques par des matchs de dodgeball, alors que le protagoniste Otto cherche la gloire éternelle en tant que plus grand champion de dodgeball. La nouvelle bande-annonce du jeu est entièrement consacrée à la tradition et constitue une montre amusante.

De plus, le dernier communiqué de presse fournit plus d’informations sur ce que nous pouvons attendre de la structure du jeu. « Voyage à travers un mode histoire RPG à part entière; complet avec des épisodes, des quêtes principales, des quêtes secondaires et des mini-jeux scolaires », lit-on.

« Dans un monde où le dodgeball c’est la vie, les joueurs rejoignent Otto à l’académie et s’entraînent pour devenir le champion ultime de dodgeball. À travers huit épisodes, les joueurs tisseront des amitiés et créeront des rivaux, le tout dans le but de développer la meilleure équipe de dodgeball. et développez une équipe dynamique à travers un système de progression de groupe vaste et personnalisable. Pendant ce temps, explorez la vaste académie de Dodgeball et découvrez les longues vérités cachées qui résident dans les murs mêmes de l’académie. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Encore une fois, il y a beaucoup de promesses ici. Espérons simplement que Dodgeball Academia soit à la hauteur du battage médiatique dans quelques semaines seulement.