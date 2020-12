Documentaire ‘Whitney & Bobbi’ diffusé à vie en 2021

Plus de huit ans après sa mort, Whitney Houston continue de faire l’objet de films, de mini-séries et de curiosité générale. Lorsque sa fille Bobbi Kristina Brown est décédée en 2015 après avoir été dans le coma pendant six mois, les fans se sont souvenus avec tendresse du lien entre les deux.

Lifetime a déjà fait allusion à un projet planifié sur l’icône de la musique bien-aimée et sa fille. Maintenant, le réseau vient de fixer une date pour le nouveau documentaire qui explorera leurs deux vies.

Bobbi Kristina Brown et sa mère Whitney Houston jouent sur «GMA» en 2009 | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via Getty Images

Bobbi Kristina Brown et Whitney Houston étaient très proches

Avant la mort de Houston, elle et sa fille ont commencé à travailler sur de la nouvelle musique, car Bobbi Kristina était un chanteur et acteur en herbe.

Oprah a mené une interview très critiquée avec Brown moins d’un mois après la mort de sa mère, et la jeune femme s’est souvenue de souvenirs chaleureux de grandir avec sa mère.

Brown a dit à Oprah que pour elle, elle était un ange et «Personne ne sait à quel point elle était d’un esprit incroyable. Personne ne le sait. Brown a poursuivi en décrivant Houston non seulement comme sa mère, mais comme une sœur et meilleure amie.

Lorsque Brown est décédé en 2015, certains fans et médias ont établi des parallèles entre la vie de Houston et Brown et les circonstances entourant leur décès. Lifetime cherche à explorer cela dans leur nouveau film.

Le documentaire à vie « Whitney & Bobbi » sortira en 2021

Le réseau publiera ses deux heures Whitney et Bobbi documentaire le 6 février à 20 h HNE, environ neuf ans après la mort de Houston. Le film se concentrera sur chacune de leurs vies et ce qu’ils avaient en commun. Selon un communiqué de presse de Lifetime, leurs problèmes de dépendance seront explorés:

Tous deux ont fait face à des luttes similaires et se sont tournés vers la drogue et l’alcool pour se soulager de la pression d’être sous les projecteurs, avant de quitter la terre de la même manière tragique. Dans un regard franc sur les hauts et les bas de leurs histoires personnelles et une célébration de leur vie, Whitney et Bobbi proposent des conversations intimes avec les amis et la famille qui étaient les plus proches d’eux.

Les fans se souviendront peut-être que Houston a été retrouvée insensible dans la salle de bain d’un hôtel le 11 février 2012. Brown a été retrouvé inconscient dans une baignoire à la maison en janvier 2015, et après avoir été transféré aux soins palliatifs cet été-là, il est décédé en juillet de la même année.

Pat Houston et Clive Davis développent également le film de Whitney Houston

En avril 2020, Deadline a rapporté que le domaine de Whitney Houston et Clive Davis ont uni leurs forces pour un biopic sur la vie de Houston intitulé Je veux danser avec quelqu’un. Pat Houston a signé comme l’un des producteurs et le film devrait inclure les chansons originales de Houston.

Selon le point de vente, les producteurs décrivent le projet comme «une célébration joyeuse, émouvante et déchirante de la vie et de la musique de la plus grande chanteuse pop R&B de tous les temps, retraçant son voyage de l’obscurité à la superstar musicale. Tout en étant très franc sur le prix qu’exigeait cette super-célébrité, ce sera à la fois la saga riche et complexe de la recherche du mariage parfait entre la chanson et le chanteur et le public, et en même temps l’histoire émouvante d’une simple fille de Jersey essayant. pour retrouver son chemin à la maison.

Il n’y a pas eu de mises à jour sur qui jouera le chanteur légendaire, mais le script sera écrit par Rhapsodie bohémienne scénariste, Anthony McCarten.