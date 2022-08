Documentaire Wagatha Christie de Netflix: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Vendredi dernier, un juge de la Haute Cour de justice de Londres a statué dans l’affaire de diffamation connue sous le nom de « Wagatha Christie ». L’affaire impliquait deux WAG (un acronyme pour « épouses et petites amies », pour les non-initiés), Rebekah Vardy et Coleen Rooney, les épouses des footballeurs internationaux anglais Jamie Vardy et Wayne Rooney, respectivement.

Le juge a statué que Rebekah Vardy, qui allègue avoir été diffamée par Coleen Rooney lorsque cette dernière l’a accusée d’avoir divulgué des histoires sur la vie privée des Rooneys à un journal national en 2019, était incorrecte. Le juge a également déclaré que les affirmations de Rooney étaient substantiellement vraies. Ainsi s’est terminée une histoire qui a commencé par un tweet et a finalement fait son chemin vers l’un des plus hauts tribunaux du Royaume-Uni. Cette histoire comprend un précédent juridique vieux de 300 ans, un voyage très (in)pratique en mer du Nord et (probablement) un nouveau record du monde pour le plus grand nombre de bombes F larguées devant un tribunal.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avec un Wagatha Christie Documentaire désormais à ses tout débuts chez Netflix, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’affaire et à quoi s’attendre.

De quoi parle l’affaire Wagatha Christie ?

Pexels

Il est juste de dire qu’il n’y avait pas d’amour perdu entre Rebekah Vardy et Coleen Rooney. Bien que leurs maris aient été coéquipiers en Angleterre, Vardy et Rooney ont commencé à s’irriter l’un contre l’autre lorsque le tabloïd britannique Le soleil – le même journal que Johnny Depp a poursuivi sans succès en 2020 – a commencé à publier histoire après histoire sur les Rooneys. La source de ces histoires semblait provenir du compte Instagram privé de Coleen Rooney, accessible à quelques centaines de ses amis et connaissances à l’époque.

Alors Coleen Rooney est devenue détective amateur. Ayant eu ses soupçons, elle a subrepticement bloqué l’accès au compte de toutes les personnes sauf une, puis a commencé à publier une fausse histoire après une fausse histoire. Effectivement, les contrefaçons se sont retrouvées dans les pages de Le soleil, tous plus improbables les uns que les autres. Les histoires inventées comprenaient un supposé voyage de sélection du sexe effectué par les Rooney au Mexique et un épisode d’inondation catastrophique dans le sous-sol du manoir de plusieurs millions de livres des Rooney.

Le 9 octobre 2019, Coleen Rooney est devenue publique, tweetant à ses abonnés que le seul compte qui avait accès à ce flux d’histoires inventées était le compte de Rebekah Vardy. Vardy a nié tout acte répréhensible, et un procès plus tard, les deux femmes se sont retrouvées devant le tribunal face à Mme la juge Steyn.





Drame à voir absolument

Pixabay

Rebekah Vardy a remporté les premiers tours. Fin 2020, un juge a statué que Rooney devrait prouver que Vardy avait personnellement transmis les histoires – une tâche largement considérée comme une lutte difficile. Mais ensuite, plusieurs messages WhatsApp de Rebekah Vardy à son agent Caroline Watt qui parlaient de « fuites d’histoires » ont émergé. Si ce n’est pas exactement la preuve positive, ils n’ont guère aidé le cas de Vardy.

Ensuite, les choses sont devenues vraiment bizarres. Plus tôt cette année, Vardy a affirmé qu’elle ne pouvait pas fournir au tribunal des copies du reste de ses messages WhatsApp envoyés à son agent car ils avaient mystérieusement disparu lorsqu’elle avait tenté de les envoyer à ses avocats. Pas de problème, pensez-vous. Vraisemblablement, Watt avait reçu les mêmes messages et pouvait les fournir à la place. Sauf que l’agent a admis que son téléphone était au fond de la mer du Nord. Elle était, selon elle, en train de « filmer le littoral » au moment où elle l’a lâché.





L’avocat de Rooney n’avait rien de tout cela et a gagné des accessoires pour creuser une affaire judiciaire vieille de 300 ans pour montrer que si des preuves qui existaient autrefois sont manquantes, le tribunal devrait supposer qu’elles sont de la plus haute valeur. Le gambit a fait basculer l’affaire dans le sens de Rooney.

Le contraste entre Vardy et Rooney ne pouvait pas être plus frappant. Rebekah Vardy a l’image du chercheur d’attention, apparaissant dans plusieurs émissions de télé-réalité telles que Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !, tandis que Coleen Rooney a soigneusement cultivé l’image de la « fille d’à côté », étant sortie avec Rooney depuis leurs années de lycée à Liverpool. Rooney avait également la sympathie du public britannique, ayant souffert des indiscrétions de son mari, toutes consciencieusement rapportées dans la presse britannique. Mais la combinaison de points de droit obscurs, de vêtements de créateurs, de SMS jonchés de jurons et de deux footballeurs portant la lance pour leurs épouses en guerre rendra le documentaire incontournable.





Netflix

Selon Le soleil, le documentaire sur lequel travaillent les Rooney a déjà été commandé par Netflix. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais le diffuseur britannique Channel 4 pourrait chercher à battre Netflix au poing, avec un documentaire dramatique en deux parties annoncé plus tôt ce mois-ci racontant l’histoire du procès du point de vue de Rebekah Vardy, avec des acteurs choisis comme le femmes et leurs maris et les transcriptions textuelles du procès utilisées dans les dramatisations.