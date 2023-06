Documentaire de Stan Lee sur Disney + fustigé par le fils de l’artiste Marvel Jack Kirby

Suite à la sortie du tout nouveau documentaire Stan Lee sur Disney +, une déclaration a été publiée par la famille du défunt artiste Marvel Jack Kirby condamnant le film pour avoir poussé un faux récit. Réalisé par David Gelb, le documentaire utilise la voix de Lee pour raconter l’histoire de la personnalité de Marvel à travers ses propres mots. Comme Lee a été crédité d’avoir co-créé bon nombre des super-héros les plus populaires et les plus durables de Marvel, c’est évidemment toute une histoire, mais selon le fils de Kirby, Neal Kirby, c’est loin d’être la vérité.





Sur Twitter, la petite-fille de Jack Kirby, Jillian, a partagé une déclaration écrite par Neal. La longue déclaration accuse Lee d’avoir un « ego » qui s’attribuerait régulièrement le mérite du travail des autres, peut-être plus particulièrement avec Kirby. Il semble y avoir une certaine frustration claire que même dans la mort, Lee continue de s’attribuer la majorité du crédit pour la création de personnages comme Spider-Man et les Fantastic Four. Neal Kirby dit que le documentaire est la goutte qui fait déborder le vase, car il est temps de « réussir ce chapitre de l’histoire littéraire/artistique » en rendant hommage à son père et à d’autres artistes méritants.

Stan Lee s’est-il trop attribué le mérite d’avoir créé certains super-héros?

Neal Kirby a pris le temps de partager ses réflexions complètes sur toute la situation. Vous pouvez lire la déclaration dans son intégralité ci-dessous.

« Le poète/érudit islamique du 13ème siècle Rumi a dit : ‘L’Ego est un voile entre les humains et Dieu.’ Dans la bio documentaire Disney+ de Stan Lee, le voile est levé. Présenté à la première personne avec la voix de Lee fournissant un récit courant, c’est le plus grand hommage de Stan Lee à lui-même. L’expression littéraire de l’ego est le pronom personnel « je ». N’importe quel professeur d’anglais ou de journalisme décent conseillerait à ses élèves de ne pas en abuser. Ainsi, le défi est étendu à tous ceux qui souhaitent compter le nombre de « I » pendant les 86 minutes d’exécution de Stan Lee.

Je (oups !) comprends que, en tant que « documentaire sur Stan Lee », la majeure partie du récit est dans sa voix, au sens propre et figuré. Ce n’est pas un grand secret qu’il y a toujours eu une controverse sur les rôles joués dans la création et le succès des personnages de Marvel. Stan Lee a eu la chance d’avoir accès au mégaphone et aux médias de l’entreprise, et il les a utilisés pour créer son propre mythe quant à la création du panthéon des personnages Marvel. Il s’est fait la voix de Marvel. Ainsi, pendant plusieurs décennies, il a été le « seul » homme debout, et doté d’une longue vie, le dernier homme debout (mon père est décédé en 1994). Il convient de noter et il est généralement admis que Stan Lee avait une connaissance limitée de l’histoire, de la mythologie ou de la science. D’un autre côté, les connaissances de mon père sur ces sujets, dont moi-même et bien d’autres pouvons personnellement attester, étaient vastes. Einstein a mieux résumé la situation ; ‘Plus la connaissance, moins l’ego. Moins la connaissance, plus l’ego.

Si vous deviez regarder une liste et une chronologie des personnages de Marvel de 1960 à 1966, la période au cours de laquelle la grande majorité des personnages principaux de Marvel ont été créés pendant le mandat de Lee, vous verrez le nom de Lee en tant que co-créateur sur chaque personnage, avec à l’exception de Silver Surfer, créé uniquement par mon père. Devons-nous supposer que Lee a participé à la création de chaque personnage Marvel ? Doit-on supposer que ce n’est jamais l’autre co-créateur qui est entré dans le bureau de Lee et a dit : « Tiens, j’ai une super idée de personnage ! » Selon Lee, c’était toujours son idée. Lee passe pas mal de temps à expliquer comment et pourquoi il a créé les Quatre Fantastiques, avec une seule référence fugace à mon père. En effet, la plupart des historiens de la bande dessinée reconnaissent que mon père a basé les Fantastic Four sur une bande dessinée de 1957 qu’il a créée pour DC, Challengers of the Unknown, nommant même Ben Grimm (The Thing) d’après son père Benjamin et Sue Storm d’après ma sœur aînée Susan.

Bien que le conflit entre Lee et mon père concernant le crédit du créateur soit passé sous silence, il y a plus d’attention portée au conflit entre Lee et Steve Ditko, avec la voix de Lee proclamant, « c’était mon idée, donc j’ai créé le personnage ». La réfutation de Ditko étant que son art et son scénario sont ce qui a donné vie à Spider-Man. En 1501, l’Opera del Duomo a chargé un Michel-Ange de 26 ans de sculpter une statue de David pour la cathédrale de Florence – leur idée, leur argent. La statue s’appelle le David de Michel-Ange – son génie, sa vision, sa créativité.

J’ai eu beaucoup de chance. Mon père travaillait à la maison dans son studio au sous-sol de Long Island que nous appelions « The Dungeon », généralement 14 à 16 heures par jour, sept jours par semaine. La plupart des artistes, écrivains, encreurs, etc. travaillaient à domicile, et non dans les bureaux de Marvel, comme le montre le programme. Au collège et au lycée, j’ai pu me tenir à l’épaule gauche de mon père, regarder à travers un nuage de fumée de cigare et assister à la création de l’univers Marvel. Je ne suis en aucun cas un historien de la bande dessinée, mais il y en a peu, voire aucun, qui ont personnellement vu ou expérimenté ce que j’ai, et connaissent la vérité de première main.

Mon père a pris sa retraite des bandes dessinées au début des années 1980 et, bien sûr, est décédé en 1994. Lee a eu plus de 35 ans de publicité incontestée, beaucoup, naturellement, avec le soutien et la bénédiction de Marvel alors qu’il renforçait la marque Marvel comme un effet secondaire de se booster. Les décennies d’autopromotion de Lee ont culminé avec ses apparitions dans plus de 35 films Marvel à commencer par X-Men en 2000, consolidant ainsi son statut de créateur de tout ce qui est Marvel auprès d’un public de millions de films autrement inconscient, peu familier avec la véritable histoire. des bandes dessinées Marvel. Le premier générique d’écran de mon père n’est apparu qu’au dernier crawl à la fin de l’adaptation cinématographique d’Iron Man en 2008, après Stan Lee, Don Heck et Larry Lieber. La bataille pour les droits du créateur existe depuis la première tablette babylonienne inscrite. Il est plus que temps d’avoir au moins ce chapitre de l’histoire de la littérature et de l’art. ‘Nuff a dit.

Neal Kirby (le fils de Jack Kirby). »

