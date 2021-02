Doctor Who: Sylvester McCoy explique son problème avec les séries modernes

Il n’est pas rare que des acteurs liés au passé de «Docteur Who« Donner occasionnellement son avis sur les versions les plus modernes de la franchise, après tout, nous parlons de l’une des séries de science-fiction les plus anciennes et les plus influentes de l’histoire de la télévision britannique, avec un peu plus de cinquante ans de personnages derrière elle. et la mythologie.

Sylvester McCoy, salué pour sa performance en tant que septième Docteur entre 1987 et 1989 (en plus du film de 1997), il se dit ravi de chaque nouvelle génération venue dans la franchise après sa participation, suggérant qu’après Jodie Whittaker, la première femme à prendre le personnage, la série devrait se poursuivre avec la première personne de couleur dans le rôle de Docteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Gremlins: la série HBO Max reçoit une commande pour la deuxième saison

Cependant, McCoy considère qu’il existe un problème devenu courant dans la série, qui concerne l’emblématique tournevis sonique, l’outil principal de la série Docteur sur ses aventures à travers le temps et l’espace. Bien qu’il ne s’oppose pas à l’utilisation de cet appareil, il estime que la série pourrait être confiante pour tout résoudre grâce à ses «capacités indéfinies».

«Ils utilisent trop le tournevis sonique», dit-il. McCoy dans une conversation avec RadioTimes. «C’est un peu comme une béquille. Je n’en ai jamais eu. Le producteur a dit qu’il ne devrait pas en avoir parce qu’il a dit qu’il était trop facile pour les écrivains de sortir le médecin des ennuis. »

J’ai réussi à sauver l’univers tous les samedis et sans tournevis sonique, donc je suis un peu cynique. Je ne pense pas qu’ils devraient l’utiliser tout le temps si vous pouvez vous en passer. Comme moi et mon parapluie.

Sylvester McCoy joué Le docteur pendant trois saisons, avec une quatrième en route avant BBC a décidé d’annuler la série. Son incarnation a fait l’objet d’innombrables romans qui ont suivi ses aventures tout au long des années 1990 après l’annulation de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix et Tim Burton préparent le spin-off de « The Addams Family »

En 1997, il reviendrait pour jouer le personnage dans un téléfilm produit par Fox dans une tentative de reprendre la franchise dans le États Unis. Même si cette tentative a été un véritable échec, elle est toujours considérée comme faisant partie du canon. Il montre sa mort après un atterrissage d’urgence du TARDIS dans San Francisco.

À sa sortie, il est abattu par des membres de gangs, ce qui conduit à sa régénération en tant que huitième docteur, joué par Paul McGann. À travers la série d’audios produits par Grande finition, McCoy continue de prêter sa voix dans les histoires de son incarnation, y compris son croisement avec McGann, Peter Davidson (Cinquième docteur) et Boulanger Colin (Sixième docteur).