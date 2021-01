Doctor Who: Special préparerait le retour de Torchwood

Après avoir réussi à ramener « Docteur Who« , en 2006 Russell T Davies aurait apporté à la télévision le premier spin-off réussi basé sur la longue franchise d’aventure de science-fiction.

Sous le titre de « Torchwood», Le programme présenté John Barrowman interpréter le Capitaine Jack Harkness, qui en compagnie de Eve myles comme ton collègue Gwen, dirigeait une organisation secrète qui protégeait la Terre des menaces de l’espace.

D’une durée de quatre saisons, la série aurait pris fin brutalement en 2011 après le mari de Davies, Andrew Smith, a reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Barrowman aurait laissé entendre qu’il y avait des tensions dans les études sur BBC, assurant dans une interview: « Il y a certains ego dans le chemin qui ne font que gêner. »

À la surprise du Whovians, Barrowman a présenté une apparition surprise dans la saison 12 de la série, ainsi que son récent spécial Nouvel An. Cela aurait donné quelques indications concernant le retour de « Torchwood»À la télévision par Chris Chibnall, showrunner actuel de la série.

« Révolution des Daleks » Je présente Jack à nouveau en tant que personnage de soutien dans les aventures du Docteur et ses compagnons, laissant entendre dans la scène finale qu’il reverrait Gwen. «Désolé, j’ai perdu le sens du temps», commentait-il Jack sur un appel au revoir. « Gwen Cooper Envoyez son amour, au fait, il dit qu’il a supprimé un Dalek avec un scooter et les gants de boxe de son fils ».

Jack il indiquerait clairement qu’il resterait sur Terre pour l’instant et qu’il appellerait plus tard. Bien avant de prendre la relève en tant que showrunner, Chibnall a participé au développement de « Torchwood», A servi de scénariste en chef pendant un certain temps, laissant la série dans sa deuxième saison afin de chercher de nouvelles opportunités d’emploi.

Cependant, cela n’a pas empêché le créateur de faire l’éloge de la série avec effusion. « Il a une essence de folie et d’impudence, de sensualité, de plaisir et d’obscurité, ces facettes polarisantes de ce dont il s’agit. » Il n’y a pas encore de confirmation, mais ce ne serait pas une surprise si Chibnall décide de relancer la série compte tenu des conditions parfaites pour son retour.