Doctor Who sera disponible dans le catalogue Disney+

La série de science-fiction acclamée et de longue date »Docteur Who » diffusera ses nouveaux épisodes à travers Disney+. Annoncé par le compte Twitter officiel de la plateforme de streaming, les abonnés pourront voir les nouvelles aventures de The Doctor and company, bien qu’il n’ait pas été précisé si l’intégralité du catalogue des saisons précédentes de la série atteindra également la plateforme.

Cette annonce a été décrite par la société comme la première nouvelle collaboration entre la chaîne Bbc Oui Télévision de marque Disneyla série étant disponible courant 2023. Bien que « Doctor Who » continuera à être diffusé sur la chaîne BBC, les 100 pays dans lesquels Disney + est couvert pourront voir la nouvelle saison de la série.

Parallèlement à la nouvelle, un nouveau logo pour la série a été révélé, faisant référence à l’époque des années 70, à l’époque où Tom Baker jouait le Docteur.

C’était en juillet dernier lorsqu’il a été commenté que la BBC et Disney concevaient un nouvel accord, entraînant l’arrivée de la série dans le catalogue Disney +. Pour le moment, il a seulement été précisé que « Doctor Who » arrivera avec ses nouveaux épisodes, il n’est donc pas clair si les épisodes précédents seront disponibles, ainsi que les différents spin-offs dérivés du programme.

L’arrivée de »Doctor Who » sur Disney+ intervient après la diffusion de »The Power of the Doctor », une nouvelle émission spéciale qui a mis fin à l’histoire de JJe déteste Whittaker en tant que docteur, l’actrice étant la première incarnation féminine du personnage. De même, vous pouvez voir le retour de David tennant et les performances de Ncuti Gatwa en tant que nouveau docteur.

Les deux apparaîtront dans les spéciaux « Doctor Who » qui sortiront en 2023, mettant en vedette des visages familiers, tels que catherine taté de retour sous le nom de Donna Noble, et les nouvelles participations de Neil Patrick Harris comme principal antagoniste Yasmine Finney dans un rôle non encore défini.

» Doctor Who » est l’une des séries les plus anciennes de l’histoire, diffusant son premier épisode en 1963. L’histoire se concentre sur le docteur, un extraterrestre qui ressemble à des humains qui voyage dans l’espace et le temps dans le TARDIS, une machine à voyager dans le temps. semblable à une boîte de police bleue, toujours accompagnée d’autres personnages qui l’aident dans ses aventures.

Le Docteur a la particularité de pouvoir se régénérer en une autre personne, ce qui a conduit plusieurs acteurs à jouer le personnage à chaque nouvelle saison. La nouvelle saison de « Doctor Who » reviendra fin 2023.