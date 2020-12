Doctor Who Revolution of the Daleks a déjà sa nouvelle bande-annonce

Le légendaire capitaine Jack Harkness revient dans Doctor Who Revolution of the Daleks, le classique spécial de Noël.

Depuis que Chris Chibnall a pris la relève en tant que showrunner principal de la série, le niveau de la série a considérablement baissé. De plus, avec le dernier chapitre de la saison précédente The Timeless Children, il a généré une énorme polémique en changeant d’un seul coup toute l’histoire que nous connaissions du Seigneur du Temps. Après cela, nous ne savons pas à quoi nous attendre dans la nouvelle spéciale. Doctor Who Révolution des Daleks.

Avec la démission en 2018 de Steven Moffat en tant que scénariste principal de la longue fiction de la BBC, la série a subi une énorme baisse de la qualité de ses histoires. Ceux-ci ont perdu beaucoup d’intérêt, devenant quelque chose de beaucoup plus générique et sans substance. Remarquez que le dernier épisode de la saison 12 a divisé la communauté whovienne comme jamais auparavant en changeant le canon comme jamais auparavant.

Par conséquent, la curiosité de voir la direction que prend désormais Doctor Who est gigantesque. Cette émission spéciale de Noël, qui sera probablement diffusée le jour de l’an, devient donc encore plus importante. D’autant plus que nous aurons de retour l’immortel capitaine Jack Harkness, qui semble être d’une grande aide et aura une grande importance dans le développement des événements.

L’intrigue de cet épisode nous placera dans deux intrigues différentes. D’une part, nous aurons le docteur captif dans la prison de Judoon, tandis que Jack, Graham, Ryan et Yaz devront prendre en charge une nouvelle menace pour la Terre. Ce nouveau danger vient de la main des Daleks, les plus anciens ennemis de notre favori Time Lord. Nous verrons comment tout cela se termine et quel chemin prendra la série à partir de là.

