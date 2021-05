Doctor Who: Réunion de David Tennant et Jon Barrowman annulée

Big Finish Productions a pris la décision d’annuler «Torchwood: Absent Friends», une aventure au format audio qui, dans le cadre de la franchise «Doctor Who», présenterait la rencontre tant attendue entre le capitaine Jack Harkness, interprétée par John Barrowman , et la dixième incarnation du Docteur, dont la voix serait à nouveau celle de David Tennant.

« Big Finish a pris la décision de renouveler » Torchwood: Absent Friends « de sa gamme de versions mensuelles et n’a pas encore l’intention de le publier », a déclaré la société de production dans un communiqué officiel (via Comicbook.com).

La décision a été prise après qu’une vieille vidéo qui parlait de l’habitude de Barrowman de s’exposer (faisant allusion à ses parties génitales) a refait surface, lorsque l’acteur faisait partie du casting régulier de Doctor Who et pendant le tournage de la série. Spin off « Torchwood ». Ces premières déclarations auraient été révélées par son partenaire Noel Clarke, qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour abus sexuels.

Ces allégations sur la conduite de Barrowman remontent à 2008, mais ont remis l’acteur sous les projecteurs du public. Cette question aurait déjà été abordée à l’époque par Judie Gardner, alors productrice exécutive de «Doctor Who» et «Torchwood», qui a déclaré que ce type de comportement avait cessé immédiatement.

La semaine dernière, Jon Barrowman a publié une déclaration à travers The Guardian dans laquelle il a assuré que ce comportement était le résultat de « son esprit élevé » et que « il était uniquement destiné à la bonne humeur et à divertir ses collègues pendant le tournage ».

«Avec l’avantage de l’introspection, je comprends les désagréments causés par mon comportement exubérant et je me suis déjà excusé. Depuis mes excuses initiales en novembre 2008, ma compréhension et mon comportement ont changé », a noté Barrowman.

Divers collègues et assistants de travail de Barrowman lors de son séjour dans la franchise confirmeront que, aussi ennuyeux que cela puisse paraître, il n’y a jamais eu d’intentions louches de la part de l’acteur et qu’il cherche toujours à élever la bonne humeur sur le plateau. L’annulation de la production de Big Finish pourrait mettre en échec le retour supposé du capitaine Jack Harkness en tant que personnage régulier de Doctor Who.