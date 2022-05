Doctor Who ramène David Tennant et Catherine Tate pour son 60e anniversaire

Les fans de »Docteur Who »vivra l’une des expériences les plus inoubliables pour le soixantième anniversaire de la série, puisque récemment le Bbc vient de confirmer que David tennant Oui Catherine Tate ils reviendront dans leurs rôles de Docteur et Donna Noble pour un épisode qui sera diffusé en 2023.

Cette nouvelle vient après avoir confirmé que l’acteur de »Sex Education », Ncuti Gatwaassumera le rôle du 14e médecin dans une émission spéciale qui sera également présentée en première l’année prochaine, avec le showrunner Russell T. Davies diriger les deux nouveaux projets « Doctor Who ».

Dans le communiqué de presse de la BBC, Davies a partagé l’excitation du retour de Diez et Donna en disant : « Ils sont de retour ! Et cela semble impossible : d’abord, nous annonçons un nouveau Docteur, puis un ancien Docteur, ainsi que la merveilleuse Donna, que diable se passe-t-il ? C’est peut-être une histoire perdue. Ou un monde parallèle. Ou un rêve, ou un truc, ou un flashback. La seule chose que je peux confirmer, c’est que ce sera spectaculaire, car deux de nos plus grandes stars se réuniront pour la bataille de leur vie. »

Tennant a été placé comme l’un des docteurs préférés des fans de » Doctor Who », et bien que son histoire ait Rose, sa partenaire romantique jouée par Billie Piper, c’est avec Catherin Tate qu’il a formé l’un des duos les plus dynamiques que la série a créé au cours de sa longue vie. L’histoire du Docteur et de Donna Noble s’est terminée par une finale déchirante qui s’est terminée par une perte de mémoire de leurs aventures avec le Docteur, donc les revoir sera une source d’excitation pour les fans du duo.

Il semble qu’il faudra attendre 2023 pour savoir comment le Docteur et Donna finiront par croiser la route du 14ème Docteur, mais la BBC a déjà confirmé que l’épisode est en cours de tournage. De la même manière Jodi Whittakerl’actuel docteur, mettra fin à son rôle plus tard cette année.