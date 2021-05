Doctor Who présentera un crossover massif avec « Time Fracture »

Présentant ce qui sera sans aucun doute le plus grand crossover de l’histoire de la franchise, Doctor Who se prépare à son arrivée dans les théâtres du West End de Londres avec « Time Fracture », une pièce qui mettra en vedette toutes les incarnations du personnage emblématique de science-fiction. Et oui, chacun des 13 participera à l’émission.

Immersive Everywhere, le studio derrière la production, s’est assuré que, pour avoir chacune des incarnations de Doctor Who, des camées préenregistrées, des voix off et quelques surprises liées à chacun des 13 acteurs qui ont joué le personnage seront utilisés. lors de l’extension de la franchise.

Cela inclut également le regretté acteur John Hurt et son portrait du « War Doctor » avec Jo Martin et son portrait du « Runaway Doctor ». Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy et Jodie Whittaker présenteront leurs performances respectives sur des enregistrements préenregistrés.

Pour les neuvième, dixième, onzième et douzième incarnations de Doctor Who utilisera les doubleurs Jemma Redgrave et Jon Culshaw seront également impliqués dans le projet. La participation de Jon Barrowman au rôle du capitaine Jack Harkness a été éliminée à la suite de récents scandales liés à son comportement au cours de son mandat régulier dans la franchise.

Patrick Trouhton, fils de Michael Troughton, sera chargé de jouer le personnage de son père en tant que deuxième docteur. Le premier Docteur, joué par William Hartnell, sera remplacé par David Bradley. Nicholas Briggs fait à nouveau la voix des Cybermen et des Daleks, tandis que Jonathan Carley et Tim Treloar de Big Finish Productions fourniront des voix supplémentaires, apportant un total de 42 acteurs impliqués dans la production.

« Doctor Who: Time Fracture » fait partie de « Time Lord Victorious », un événement crossover massif qui couvre diverses plates-formes liées à la franchise, des histoires audio, des expériences VR interactives ou des histoires se déroulant dans la franchise.

« Doctor Who: Time Fracture » présentera une histoire impliquant la destruction d’un coin de Mayfair en 1940 à l’aide d’une arme de destruction massive, ouvrant simultanément une fracture dans l’espace-temps. Ce sera le spectateur qui prendra la place du héros sans nom dans ce conte, recevant l’aide de chaque incarnation existante de Doctor Who.