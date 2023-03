Doctor Who présente Doom’s Day : une nouvelle histoire à raconter en BD, romans et jeux vidéo

La populaire série »Docteur Who »a annoncé »Jour du malheur », une nouvelle aventure multiplateforme destinée à élargir le monde de la franchise de science-fiction de longue date. Révélé via le site officiel de l’émission, Doom’s Day servira de célébration du 60e anniversaire de « Doctor Who », présentant un nouveau personnage nommé Doom.

Le personnage principal sera joué par le comédien Sooz Kempner, étant décrit comme le meilleur assassin de tout l’univers qui cherche à empêcher sa prochaine mort en trouvant le Docteur et en lui demandant son aide. Pour ce faire, il voyagera dans l’espace et dans le temps à l’aide de son manipulateur de vortex, mais il ne dispose que de 24 heures pour atteindre son objectif.

L’histoire de »Doom’s Day » sera racontée à travers différents médias, notamment des bandes dessinées, des romans, des programmes audio et même des jeux vidéo.

Kempner a récemment expliqué ce que signifie faire partie de la franchise « Doctor Who » avec ce nouveau personnage. « Faire partie de l’univers Doctor Who, une institution britannique là-haut avec des tasses de thé et James Bond, est surréaliste et incroyable ! J’aime tout de Doom et je n’arrive pas à croire que je puisse voyager dans le temps et l’espace avec ça ».

Le showrunner de la série, Russell T.Davisa souligné la grande échelle de l’histoire de « Doom’s Day », notant qu’elle cherchera à « étendre le monde de Doctor Who dans de nouveaux territoires. Méfiez-vous de Doomsday, il arrive pour nous tous ».

Aucun autre détail n’est connu sur « Doom’s Day » pour le moment, mais en raison de son ampleur, il englobera « un certain nombre de personnages préférés des fans de Doctor Who ». L’aventure devrait débuter en 2023 et impliquera différents médias tels que Doctor Who Magazine, Titan Comics, Penguin Random House, East Side Games, Big Finish et BBC Audio.

« Doom’s Day » n’est qu’un des projets de croissance de franchise que Russell a en tête pour Doctor Who. Le scénariste-réalisateur, qui revient pour diriger la quatorzième saison de la série, a ouvertement reconnu son amour des spin-offs et son désir de s’appuyer sur la franchise.

»Je pense que les plateformes de streaming sont prêtes, les spin-offs sont prêts ; J’ai toujours cru aux spin-off quand j’y étais. J’ai fait ‘Torchwood’ en tant que spin-off, ‘The Sarah Jane Adventures’ en tant que spin-off. Ces retombées ont diminué quand je suis parti, et je comprends pourquoi. »

»Doctor Who’s Doom’s Day » n’a pas encore de date de sortie précise.