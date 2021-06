Doctor Who prépare des croisements amusants dans de nouveaux livres

Los Whovians de corazón sabrán que “Doctor Who” no solo se limita a lo que se presenta en televisión en cada una de sus temporadas, contando con una franquicia en constante expansión de la cual habitualmente solemos escribir sobre las producciones en audio que Big Finish estrena avec régularité.

Mais la vérité est que « Doctor Who » a également une vaste série de romans et de compilations d’histoires qui prolongent les histoires de chacune des incarnations du personnage, de ses compagnons et méchants, et BBC Children’s Books a préparé deux nouveaux épisodes dans le la franchise se croisera avec deux histoires acclamées de la culture pop.

Ces deux nouvelles histoires ont été écrites par Jaqueline Rayner, qui au cours des 20 dernières années a écrit plus d’une douzaine d’histoires audio et de romans sur le personnage. Le premier est « Doctor Who: Legends of Camelot », dans lequel nous verrons la dixième incarnation attachante du Docteur (joué par David Tennant) interagir avec le roi Arthur lui-même et sa légendaire cour des chevaliers de la table carrée.

La deuxième histoire ferait monter les enchères dans la folie en introduisant la treizième incarnation du Docteur (jouée par Jodie Whittaker aujourd’hui), emportée par une tornade pour être transportée dans le pays fantastique d’Oz dans « Doctor Who and the Wonderful Wizard of Oz . ».

Doctor Who et ses compagnons n’auront d’autre choix que de suivre le chemin jaune pour obtenir l’aide dont ils ont besoin, car le TARDIS a été ruiné. Lorsqu’ils sont attaqués par une armée d’épouvantails, chacun des compagnons du Docteur est devenu l’ombre de ce qu’il était, de sorte que seul le puissant Magicien d’Oz pourra l’aider.

Ces nouveaux crossovers littéraires de « Doctor Who » seront mis en vente le 10 juin prochain. La série devrait revenir avec sa saison 13 de l’ère moderne dans le courant de 2021, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé par la BBC.