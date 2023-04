Doctor Who New Look révèle Ncuti Gatwa et Millie Gibson dans les années 60

Le dernier regard sur Ncuti Gatwa alors que le Quinzième Docteur révèle que lui et sa nouvelle compagne Ruby Sunday, interprétée par Rue du couronnement star Millie Gibson, voyagera dans les années 60 lorsque Docteur Who revient plus tard cette année. Révélé avec l’aimable autorisation de Compte Twitter officiel de Doctor Who, plusieurs nouvelles images ont maintenant été dévoilées et montrent à la fois Gatwa et Gibson en train de se lancer alors qu’ils tentent de se fondre dans leur environnement. Découvrez le nouveau look de Docteur Who dessous.





Éducation sexuelle La star Ncuti Gatwa reprendra le rôle emblématique de la quinzième itération de The Doctor. L’acteur n’a pas encore été présenté cependant, car les derniers instants de la course de Jodie Whittaker en tant que treizième docteur l’ont vue se régénérer – à la surprise de tous, y compris à quel point – dans le dixième docteur de David Tennant. Ce qui fait désormais de lui le quatorzième docteur.

Alors que nous attendons d’autres images du Docteur de Gatwa et comment l’acteur prévoit de s’approprier le rôle, le producteur Russell T Davies a fait l’éloge de l’acteur et a hâte de montrer au public ce qu’il fera avec cette dernière itération du Time Lord. « Hier soir, nous avons eu la première lecture de Ncuti. Il est incroyablement magnifique », a déclaré Davies. « J’ai hâte que vous le voyiez. Il soulève juste vos cheveux de votre tête. Il est magnifique. Absolument magnifique, dans tous les sens. . Donc, très excité. Mais, que David et Catherine fassent trois heures aussi, c’est une joie supplémentaire.





Russell T. Davies revient pour le nouveau Doctor Who

La réponse aux dernières aventures de Docteur Who ont été quelque peu … mitigés, la série ayant du mal à trouver ses marques depuis le départ de David Tennant et de Russell T. Davies. Bonne nouvelle alors, car les deux reviendront dans la série, Davies révélant que le gros budget dont il disposait désormais grâce à un accord entre la BBC et Disney Branded Television l’a aidé à le persuader de faire un retour.

« Je veux dire, n’importe quel morceau de télévision coûte des millions. Nous n’avons pas le droit de parler de budget, et nous ne sommes pas à ce niveau Star Wars ou Star Trek, mais c’est plus que ce que j’ai jamais eu à travailler », a expliqué Davies. plus tôt cette année. « … c’est l’une des raisons pour lesquelles[s] Je suis revenu – vous pouvez raconter des histoires à plus grande échelle. C’est toujours les mêmes vieux problèmes, je dois encore couper des scènes parce que c’est trop cher, et je dois encore réduire le nombre de monstres, et des choses comme ça, mais mon imagination se sent plus libre, beaucoup plus libre, en fait. C’est juste un plaisir d’écrire de toute façon. J’en suis vraiment fier. Oh mon dieu, il y a des épisodes forts à venir.

Ncuti Gatwa prendra la relève en tant que Docteur Who pendant les épisodes du 60e anniversaire, qui doivent être diffusés pendant la saison des fêtes de 2023. Suite à cela, Gatwa dirigera sa propre série en tant que quinzième docteur dans la quatorzième saison, qui devrait faire ses débuts en 2024.