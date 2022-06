Doctor Who : Neil Patrick Harris rejoindra l’émission spéciale 60e anniversaire de la série

Le spécial soixantième anniversaire de »Docteur Who » envisage d’être légendaire, ayant dans son casting Neil Patrick Harris. Confirmé par le showrunner de la série, Russell T. Davies L’acteur de la populaire série »How I Met Your Mother » apparaîtra aux côtés du Quatorzième Docteur, qui sera interprété cette fois par Ncuti Gatwadans un rôle encore inconnu.

« C’est un grand honneur pour moi d’ouvrir les portes de notre studio au puissant Neil Patrick Harris… mais qui ? Pourquoi ? Que va-t-il faire ? Ils devront attendre », a annoncé Davies. « Mais je vous promets que ce que nous tournons en ce moment n’est pas dans les charts. Docteur, soyez prudent! »

Bien que le rôle du personnage de Harris soit inconnu, l’acteur a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où on peut le voir poser avec un froncement de sourcils portant des lunettes, un tablier en cuir et des cheveux bouclés. Le gagnant d’un Emmy a écrit dans la publication »Il n’a jamais été aussi beau. Merci de m’avoir sur votre Whoniverse, @ russelltdavies63. Je ferai de mon mieux pour faire le pire. Ce docteur n’a aucune idée de ce qui l’attend. Et même s’il le fait… Qui s’en soucie ? Ha ha ha ha ha ha ! »

C’est le mois dernier qu’il a été annoncé que Gatwa prendrait le relais en tant que Jodie Whittaker en tant que prochain docteur, étant le premier acteur noir à jouer le personnage légendaire. La performance de Whittaker a duré trois ans et c’était la première fois qu’une actrice jouait dans Doctor Who. Depuis ses débuts en 1963, » Doctor Who » est resté fidèle à son concept de régénération, laissant son protagoniste se transformer en une nouvelle personne lorsqu’il est sur le point de mourir.

Le dernier épisode de Whittaker sera diffusé le 23 octobre, mais il continuera à exprimer le Docteur dans une série de podcasts intitulée « Doctor Who: Redacted ». Pendant ce temps, le spécial du 60e anniversaire de « Doctor Who » sera présenté en première en 2023.