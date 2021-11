Doctor Who : Matt Smith reviendra-t-il à l’occasion du 60e anniversaire de la série ?

L’acteur britannique Matt Smith n’est pas seulement dans une grande période d’activité avec la sortie prochaine de « House of the Dragon » sur HBO Max ou la récente première de « Last Night In Soho ». Il a également une grande appréciation de la communauté geek pour sa participation en tant que 11e incarnation de Doctor Who, l’un des personnages les plus emblématiques de la télévision dans le genre de la science-fiction.

Lors des célébrations de son 50e anniversaire en 2013, Smitt a joué aux côtés de David Tennant, la 10e incarnation du personnage, dans le spécial « The Day of the Doctor », qui mettait également en vedette le regretté acteur John Hurt dans le rôle de « The War Doctor », une incarnation du personnage. que jusqu’à ce moment-là était resté inconnu.

L’année 2023 sera d’une grande importance pour le développement futur de « Doctor Who », puisque Russell T. Davies, producteur et scénariste à l’origine de son retour à la télévision en 2005, assumera à nouveau le rôle de showrunner, il sera donc le un à présenter à l’acteur (ou comédienne) qui prendra la place de Jodie Whittaker

Parce que les contributions de Matt Smith dans la série ont jusqu’à présent l’appréciation des fans, il a commencé à spéculer sur sa possible participation aux célébrations d’un anniversaire aussi important pour la franchise avec la possibilité d’avoir un rôle d’acteur invité.

Smith a été interrogé à ce sujet lors d’une récente conversation avec CNET. Malgré l’excitation du retour de Davies dans la série, l’acteur semble ignorer ces projets d’avenir. « Qui sait? Je veux dire, je suis ravi que Russell soit de retour. Je pense qu’il a planifié l’une des grandes décennies de Doctor Who. C’est un gars formidable, un écrivain brillant. Je pense qu’il parvient à capturer l’air du temps culturel, ce dont le spectacle a besoin. »

Smith conclut qu’il se sent confiant quant à la qualité des scripts dans l’avenir de « Doctor Who », bien qu’il reconnaisse qu’il n’a pas encore reçu d’appels concernant un éventuel caméo. Le champ d’action de l’acteur dans la série a été réalisé sous le mandat de Steven Moffat, le successeur de Davies après son départ en 2010.