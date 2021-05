Doctor Who: Le réalisateur parle de l’introduction de « Doctor Runaway »

La scénariste Nida Manzoor a eu la tâche difficile de présenter aux fans de « Doctor Who » une nouvelle incarnation surprise du personnage dans l’épisode de la saison 12 de « Fugitive of the Judoon », où l’actrice Jo Martin est la première personne de couleur dans l’histoire de la franchise à donner vie à un personnage présent dans les médias depuis plus de 50 ans.

Jo Martin a été initialement introduite dans « Doctor Who » sous le nom de Ruth, un nom qui n’était qu’un alias pour dissimuler sa véritable identité en tant que docteur, qui venait d’une chronologie dans laquelle elle était en fuite du Judoon, offrant de nouvelles informations qui pourrait modifier la chronologie du personnage tel que nous le percevons dans la finale de la saison: « The Timeless Children ».

«C’était tellement excitant de faire partie de cette pièce de casting et d’avoir l’honneur de diriger ensemble une actrice de calibre et de talent comme Jo et Jodie (Whittaker)», a commenté Manzoor dans une conférence pour Digital Spy. «J’ai toujours eu l’impression d’être dans une sorte de rêve. Il y avait constamment des moments où j’avais l’impression qu’ils devaient me pincer. »

Manzoor décrit son expérience de la réalisation de l’épisode Doctor Who comme la plus grande chose qu’il ait faite à ce jour. «Alors en y arrivant, je me sentais nerveux. Je me suis dit: « Oh, je fais vraiment irruption dans la cour des grands. » Ceci est une machine. Ils ont leur équipe constante, mais ils sont tellement incroyables et ils m’ont vraiment fait sentir le bienvenu. »

Manzoor a également assuré qu’en tant que réalisatrice pour un seul épisode, elle souhaitait consacrer le plus d’efforts au début de « Doctor Fugitive », confirmant que Chris Chibnail, showrunner de la série, lui avait permis d’être présente dans les discussions sur l’esthétique de ce personnage, notant qu’ils cherchaient soigneusement à définir s’ils seraient impolis ou quel genre de personnalité ils auraient.

«Je me suis senti très chanceux à ce sujet, vraiment, car il y a tellement de changements pour ces deux médecins. « L’une de mes activités préférées en tant que réalisateur est d’agir, de travailler avec des acteurs et de trouver la vérité, de trouver la vulnérabilité et ses ombres. » Conclut Manzoor. « Doctor Who » se prépare pour la première de la nouvelle saison en 2021.