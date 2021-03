Doctor Who: l’actrice croit qu’une femme noire pourrait jouer en elle

‘Docteur Who‘, l’une des franchises de science-fiction les plus anciennes, a fait un pas en avant en introduisant Jodie Whittaker dans sa treizième régénération, étant la première femme à prendre le commandement de la série. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles une personne de couleur pourrait être son prochain chef de file.

Mandip Gill, compagnon actuel du personnage dans la série de BBC, a indiqué que la série est prête à présenter une femme de couleur comme protagoniste, assurant lors d’une récente conversation avec BBC Radio 4 que la série bénéficie du soutien de personnes progressistes dans son développement, ce qui pourrait favoriser ce scénario hypothétique.

«Je pense qu’il y a un long chemin à parcourir, mais il y a certainement place pour le changement. Et vraiment, je pense qu’il y a des gens très ouverts d’esprit et avant-gardistes sur la BBC et Doctor Who », a déclaré Gill. Ces commentaires font écho à ceux de Sylvester McCoy, acteur derrière la septième incarnation du personnage dans les années 80.

En février, l’acteur est sorti agréablement surpris par les choix faits par la BBC sur la série pendant sa «nouvelle ère», affirmant qu’il espérait que ce nouveau schéma narratif continuerait d’évoluer.

McCoy a souligné lors d’une conférence avec Radio Times qu’il attend toujours de voir qui ils choisiront comme prochain docteur, arguant que ce doit être quelqu’un avec beaucoup de caractère. «J’ai été surpris quand ils ont choisi Matt Smith… Une minute, il ressemble au 12 et au 125 suivant. Il a le visage parfait de Doctor Who. Une surprise. Une personne de couleur serait géniale. »

Ces insinuations ont déjà été présentées par les mêmes managers de la série lors de la présentation de l’actrice afro-descendante Jo Martin dans le rôle d’une incarnation inconnue du Docteur dans l’épisode « Fugitive of the Judoon », qui a été gardé caché sur Terre.

Cette révélation serait reliée aux propres origines du personnage et à celles de sa race dans le dernier épisode de cette saison.L’introduction de Martin à la série a donc ouvert la possibilité qu’une femme de couleur puisse prendre la tête de la série. Au début de l’année, Whoopi Goldberg Elle s’est portée volontaire pour être la première incarnation américaine du personnage.