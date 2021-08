Doctor Who: l’acteur répond à une proposition concernant le spin-off principal

L’un des moments les plus impressionnants que la saison 12 de l’ère moderne de « Doctor Who » a pu présenter aux téléspectateurs était dans « Spyfall, Part 1″, l’épisode dans lequel Sacha Dhawan fait ses débuts dans la franchise en tant que nouvelle incarnation de The Master , le grand ennemi juré du soi-disant « dernier seigneur du temps ».

Étant un seigneur du temps renégat, The Master possède la même capacité que Doctor Who à se régénérer lorsqu’il est mortellement blessé, assumant un nouveau corps accompagné d’une nouvelle personnalité, bien que dans ce cas chacun d’eux soit plus terrifiant que le précédent. .

Le retour du Maître dans l’épisode « The Timeless Children » révélerait l’un des moments les plus grands et les plus controversés de l’histoire de Doctor Who : le personnage actuellement joué par Jodie Whittaker est en fait « The Timeless Child », une entité ancienne qui a contribué à créer la course des Seigneurs du Temps, auquel appartenait le Docteur.

La fin de l’épisode présenterait la mort supposée du Maître avant l’explosion de la particule de la mort. Cependant, les fans de Doctor Who espèrent que les scénaristes trouveront un moyen de ramener Dhawan et son incarnation de ce moi méchant.

Un fan de Doctor Who a souligné en plaisantant via Twitter qu’il voulait voir un spin-off de The Master, comme il voulait le voir se débrouiller tout seul, ce à quoi Sacha Dhawan a répondu : « Pas vraiment. tu veux », accompagnant le texte d’un emoji avec l’index entre les lèvres.

Le concept de spin-off n’est pas inconnu de la franchise « Doctor Who ». Soit par « Torchwood », série avec Jon Barrowman dans le rôle du Capitaine Jack Harkness, « The Sarah Jane Adventures », avec Sarah Jane Smith, l’une des compagnes les plus aimées du Docteur ou « Class », centré sur un groupe d’étudiants à l’école où travaillait Clara Oswald, qui présentait des camées de Peter Capaldi en tant que douzième docteur.

Big Finish a également joué un rôle important dans l’expansion de « Doctor Who » à travers des histoires au format audio, qui rassemblent même d’anciennes incarnations du Docteur telles que Christopher Eccleston ou David Tennant. Le Maître parvient toujours à revenir de manière créative à la série, il ne serait donc pas approprié de supposer que Sacha Dhawan a définitivement mis fin à sa participation à la série.