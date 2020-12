« Doctor Who »: John Barrowman espère revenir régulièrement dans la série

Le prochain spécial de fin d’année «Doctor Who» mettra à nouveau en vedette le capitaine Jack Harkness, et j’espère que ce ne serait pas la dernière fois que les fans verraient quelque chose de lui. Acteur britannique John Barrowman reviendra pour jouer le personnage attachant pour affronter des méchants anciens et bien connus dans la spéciale intitulée « Révolution des Daleks».

Dans une conversation récente avec Divertissement hebdomadaire, Barrowman a noté que la nouvelle de son retour dans la série a été accueillie avec des réactions majoritairement positives, malgré le fait que les dirigeants de BBC ils auraient préféré que ce soit une surprise le jour de la diffusion de l’épisode.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Flash »: la production de la série est retardée en raison du COVID-19

Il a également expliqué qu’il était heureux pour l’amour et le soutien des whovians, et bien qu’il comprenne l’aversion pour les spoilers, il espère que cette annonce attirera plus de téléspectateurs, ce qui pourrait conduire à plus d’apparitions du personnage à l’avenir.

«J’ai eu une réaction incroyable. Des gens m’ont contacté et m’ont dit « Ma boîte de réception est arrivée avec » Jack est de retour « , mais il y a aussi une polémique », explique l’acteur. «Il y avait un groupe de personnes qui ne voulaient pas se faire frapper, certains whovians en sont fâchés. Je le comprends, mais c’est quelque chose avec lequel nous devons avancer ».

Pendant l’entrevue, Barrowman Il admettrait avoir peu de contrôle sur l’éventuel retour régulier de Jack dans la série, bien qu’il soit tout à fait disposé à revenir. C’est ce qu’il a répondu lorsqu’il a été interrogé sur son rôle dans la série:

Je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Cependant, j’ai toujours dit que j’aime tellement la série, j’aime tellement le personnage que, s’ils me le demandent, je retirerai mon chapeau. Je ferais mon boulot. Je trouverais le chemin. Il arrive toujours.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Stand »: le rôle de Marilyn Manson a été retiré de la mini-série

le Capitaine Jack Harkness reste l’un des personnages les plus appréciés des adeptes de l’ère moderne de la série. Après une longue absence, il réapparaîtrait en camée dans l’épisode « Fugitif de Judoon”Dans la saison 12.

D’accord avec BBC, Jack offrira son aide à Docteur et compagnie pour démasquer une conspiration sur terre impliquant le retour des Daleks, les ennemis les plus redoutables et les plus dangereux Docteur a fait face. « Révolution des Daleks»Sera publié le jour du Nouvel An.