Doctor Who: Jodie Whittaker confirme les changements de distribution

Dans quelques jours, la BBC diffusera en première «Doctor Who: Revolution of the Daleks», la nouvelle spéciale de fin d’année (auparavant principalement consacrée au thème de Noël), qui après un cliffhanger frénétique dans la série régulière présentera à l’écran le retour de John Barrowman dans le rôle de capitaine Jack Harkness, qui sera d’une grande aide contre les redoutables méchants du titre.

Malheureusement pour de nombreux whovians, cette spéciale mettra également en vedette la dernière apparition de certains membres réguliers de la série, tels que les acteurs. Bradley Walsh et Tosin Cole, qui ne reviendra plus la saison suivante.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Spectacular Spider-Man »: la troisième saison ne sera pas une réalité

Dans une récente interview, Jodie Whittaker, interprète de la treizième incarnation de « The Doctor », a révélé que savoir que ces changements dans le casting la rendait triste pendant le temps que durait le tournage de cette nouvelle spéciale. « J’étais complètement folle », a révélé l’actrice à EW. «Je n’ai pas de visage de poker. C’est mon travail, donc je devrais être meilleur. «

« Mais je me souviens quand ils ont terminé leur travail ce jour-là, Pécher Il a dit «Calamate» et ils m’ont perdu. Je l’ai absolument manqué. D’une certaine manière, cela ne fait que refléter le temps que nous avons eu lors de ce voyage. J’ai vraiment de la chance. Mandip et je suis toujours dans ce voyage, mais à cause de la fin de nous quatre, qui avons été très proches, c’était une de ces choses. »

Whittaker Il assure que son travail dans cette série était l’une des meilleures choses qui auraient pu lui arriver et que son expérience sur le plateau a été l’un des meilleurs moments qu’il ait pu profiter, mais j’espère que de nombreuses autres expériences viendront à l’avenir.

Mais si je fais cela pendant 20 saisons, je sais que ma première fois en tant que «The Doctor» était avec cette famille de quatre personnes et c’est notre moment, un moment Goonies. Je me suis sentie comme une fille pendant un moment. C’était très triste.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: les Dark Troopers ne sont pas entièrement animés

La saison 12 se terminerait par « Le docteur«Être enfermé dans une prison éternelle au destin incertain. « Révolution des Daleks« Se concentrera principalement sur vos amis Yaz, Ryan et Graham, qui travaillent pour continuer leur vie sans votre présence. Ils découvriront bientôt une sombre conspiration dans laquelle seront impliqués les ennemis les plus dangereux du monde. Docteur: Les Daleks.