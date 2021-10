« Doctor Who: Flux » révèle une nouvelle bande-annonce passionnante

Le réseau BBC prépare le retour de « Doctor Who » avec « Flux », la treizième saison de l’ère moderne de ce personnage emblématique qui présentera un arc narratif complet tout au long de ses épisodes dans lesquels, après trois saisons réussies, le showrunner Chris Chibnall et Jodie Whitakker fera ses derniers adieux à cette célèbre franchise d’aventure de science-fiction.

Après la diffusion de cette saison, Chibnall et Whittaker auront encore une chance de dire au revoir au personnage à travers trois émissions spéciales qui seront diffusées tout au long de 2022, la dernière étant créée pour célébrer le 100e anniversaire de la BBC.

Bien qu’il reste encore beaucoup de temps avant de confirmer le nouveau Doctor Who, il a été révélé que Russell T Davies reprendra son rôle de showrunner à partir de 2023. À travers quelques teasers avant cette bande-annonce, il a été noté que « Doctor Who : Flux » mettra en scène le retour de méchants emblématiques de la franchise tels que les « Weping Angels » ou les Sontarans.

Cette nouvelle saison de « Doctor Who » abandonnera le modèle traditionnel des aventures épisodiques pour raconter une histoire complète tout au long de ses six épisodes, qui se déroulera après le spécial « Révolution des Daleks », avec la BBC anticipant que le Docteur (Whittaker) mettra en vedette les débuts de l’acteur Jacob Anderson dans la série en tant que nouveau personnage récurrent.

Après l’annonce de ses adieux imminents, Jodie Whittaker a partagé avec ses fans une lettre émouvante dans laquelle elle s’est présentée humble et reconnaissante d’avoir l’opportunité d’être la première femme à prendre la tête de la série, tout en étant satisfaite de sa collaboration avec Chibnall pendant ces années.

Colin Baker, l’acteur chargé de jouer la sixième régénération de Doctor Who entre 1984 et 1987, s’est révélé être un grand fan du travail de Whittaker en tant que protagoniste de la série, et espère que le moment où le personnage pourra être joué par un seul personne de couleur, un secteur qui, selon ses mots, a été ignoré pendant des décennies.