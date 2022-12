Doctor Who: Disney + révèle le premier regard sur Ncuti Gatwa en tant que docteur

la plateforme de Disney+ vient de révéler le premier look de Ncuti Gatwa portant la garde-robe du Docteur dans la série »Docteur Who ». Partagé via son compte Twitter officiel, le service de streaming a révélé deux images, où dans l’une vous pouvez voir Gatwa dans le nouveau costume du docteur, et dans l’autre, il est vu avec Millie Gibson en tant que nouvelle société du docteur, Ruby Sunday.

C’est en novembre que Gibson a été confirmé pour rejoindre Gatwa dans la saison suivante de »Doctor Who ». Au moment où le rôle a été annoncé, l’actrice l’a décrit comme un « rêve devenu réalité », affirmant qu’elle « ferait tout ce que je pourrais pour essayer de remplir les bottes que ses pairs ont parcourues avant moi ».

Les deux acteurs joueront dans la saison 14, les voyant se lancer dans une foule de nouvelles aventures. « Quelle meilleure façon de le faire que d’être à côté du fabuleux Ncuti Gatwa, j’ai hâte de commencer », a déclaré Gibson.

Le rôle de Gatwa en tant que Docteur a été révélé en mai de cette année, avec la série mettant en vedette »éducation sexuelle » prenant le rôle après Jodie Whittakerqui avait le rôle depuis 2018. Bien que Gatwa ait été choisi comme 14e Docteur, les fans ont été choqués quand ils ont vu David tennant reviens avec le papier

Dans l’émission spéciale « Le pouvoir du docteur », Tennant reprendra son rôle de docteur, brisant la tradition de choisir un nouvel acteur. Cependant, le showrunner Russel T. Davies a déclaré que cela n’arriverait que pour la spéciale et a confirmé que Gatwa serait le 15e médecin à la fin.

Parallèlement au retour de Tennant, Catherine Tate reviendra à Doctor Who pour le 60e anniversaire de la franchise en tant que compagne préférée des fans, Donna Noble. Les détails sur le rôle de Tate restent inconnus. Tennant et Tate ont fait leurs dernières apparitions dans Doctor Who dans le spécial de Noël en deux parties de 2010, « The End of Time ».

La nouvelle saison de »Doctor Who » est prévue pour fin 2023.