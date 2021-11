Doctor Strange rejoint Spider-Man dans une nouvelle affiche No Way Home avant la bande-annonce de demain

Marvel Studios vient de publier une nouvelle affiche officielle du très attendu film Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Cette toute nouvelle affiche a été révélée une semaine seulement après la révélation en ligne de la première affiche officielle, taquinant le retour d’anciens ennemis qui devraient apparaître dans le prochain film. Avec l’affiche précédente taquinant le retour de Doctor Octopus, Green Goblin, Electro et Sandman tout en entourant le web slinger, la dernière affiche a ajouté Doctor Strange au mélange, dos à dos avec Spider-Man. Vous pouvez jeter un oeil à l’affiche récemment publiée pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison au dessous de!

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Bande-annonce Demain. #SpiderManNoWayHome est exclusivement dans les salles de cinéma le 17 décembre. pic.twitter.com/za6t80yX2J – Spider-Man: Pas de chemin à la maison (@SpiderManMovie) 15 novembre 2021

Depuis la première bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison avait chuté en août, les fans du monde entier n’ont voulu rien de plus que de voir plus de séquences du prochain film. Désormais, les fans n’auront plus à attendre plus longtemps puisqu’il a été confirmé que la nouvelle bande-annonce sera dévoilée demain lors d’un événement spécial au Regal Sherman Oaks à Los Angeles, en Californie. La bande-annonce sera plus que probablement publiée en ligne après la première de la dernière bande-annonce lors de l’événement. Marvel a également annoncé que la nouvelle bande-annonce aurait de « grosses surprises ». Avant la dernière bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison est révélé demain, vous pouvez regarder un récapitulatif rapide de la première bande-annonce officielle ci-dessous.

Alors que nous ne sommes qu’à un jour de la sortie de la deuxième bande-annonce, les fans espèrent toujours voir l’apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film. Bien qu’il y ait eu BEAUCOUP de rumeurs et de spéculations concernant le retour des membres de la distribution des précédents films de Spider-Man, le président de Marvel Studios Kevin Feige a ensuite fait une déclaration concernant certaines de ces rumeurs et fuites qui peuvent ou non être vraies. « Les rumeurs sont amusantes, car beaucoup d’entre elles sont vraies et beaucoup d’entre elles ne sont pas vraies », a déclaré l’exécutif précédemment. « Le danger est quand vous entrez dans le jeu des attentes de vouloir que les gens soient enthousiasmés par le film qu’ils obtiennent et non déçus par un film qu’ils ne reçoivent pas. »

Même après tout ce temps, L’incroyable homme-araignée La star Andrew Garfield proteste toujours contre le fait qu’il n’est pas du tout impliqué dans le prochain film. « J’aime vraiment ce que toute l’équipe a fait avec le personnage », a expliqué Andrew Garfield. « Comme, j’aime vraiment ce que Jon Watts a fait, ce que Tom a fait, ce qu’Amy Pascal et Kevin Feige ont fait avec cette incarnation du personnage, et ils lui ont donné tellement d’âme et tellement de plaisir et de joie et c’est tellement fidèle au personnage… Je dirai ceci : je suis très excité de voir ce qu’ils ont fait avec leur troisième opus. »

Le synopsis officiel de Spider-Man : Pas de chemin à la maison se lit comme, pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre sympathique héros de quartier est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale des enjeux élevés d’être un super héros. Lorsqu’il demande de l’aide à Docteur étrange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est un prochain film de super-héros américain basé sur le personnage Marvel du même nom. Le prochain film est coproduit par Columbia Pictures et Marvel Studios, et distribué par Sony Pictures Releasing. Le film est la suite directe de Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : loin de chez soi, et sera le 27e film de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le film est réalisé par Jon Watts, écrit par Chris Mckenna et Erik Sommers, et met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker/Homme araignée, aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina et Jamie Foxx. Spider-Man: No Way Home devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Docteur Strange