Doctor Strange Reference dans Spider-Man 2 refait surface après la sortie de No Way Home

La relation du docteur Strange avec Spider-Man a bouclé la boucle. Chez Sam Raimi Spider-Man 2, sorti en salles en 2004, J. Jonah Jameson (JK Simmons) s’entretient avec Hoffman (Ted Raimi) tout en réfléchissant à des idées sur ce qu’il faut appeler Docteur Octopus. À un moment donné, Hoffman suggère le nom de « Doctor Strange », auquel Jameson répond : « C’est plutôt bien, mais c’est pris ! »

À l’époque, c’était probablement juste une façon pour Raimi de reconnaître le personnage de Doctor Strange, ignorant qu’il dirigerait un jour Docteur Strange dans le multivers de la folie. Pourtant, étant donné les événements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, la référence à Doctor Strange devient beaucoup plus intrigante. Auparavant téléchargée sur YouTube, la vidéo a récemment été partagée sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres ont remarqué dans la section des commentaires YouTube à quel point la scène est différente après avoir regardé. Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les commentaires de Jameson semblent également suggérer que le docteur Strange est présent dans le Homme araignée univers, mais il n’est pas aussi connu que le web-slinger titulaire. Il semble même qu’il faille un moment à Jameson pour se souvenir du nom du docteur Strange avant de se rappeler que le nom est utilisé. Raimi aurait-il pu planter les graines du docteur Strange pour même faire une apparition dans l’annulation du réalisateur Spider-Man 4?

Alors que nous sommes maintenant dans un univers différent, avec Peter Parker de Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel, JK Simmons joue toujours J. Jonah Jameson. Jameson était celui qui a révélé la véritable identité de Parker au monde, déclenchant les événements qui changent le monde qui se produisent dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il s’agit peut-être d’une variante, mais Simmons a déclaré qu’il considérait le personnage comme « le même coup dur » qu’il l’était dans la trilogie Raimi. L’acteur a également expliqué comment il avait insisté pour garder la moustache de marque de Jameson pour son retour.

« [They said] « Non, nous ne voulons pas que vous ayez la coupe de cheveux plate », et j’étais comme : « Attendez, attendez, attendez. Quoi?’ C’était une négociation à ce moment-là », a déclaré Simmons sur le podcast Happy Sad Confused. « De toute évidence, la chose la plus importante est qu’il est toujours le même souffle et qu’il a la même foutue moustache, à côté, et au moins un cigare. . »

Il ajouta, « [It’s a] version légèrement différente… Certes, des créateurs de cette itération de l’histoire, c’est un personnage très différent. Pour moi, c’est un personnage légèrement différent. C’est le même blowhard… le même gars avec moins de cheveux. »

Comme on le voit dans le marketing du film, Doc Ock d’Alfred Molina, qui a été surnommé par Jameson, apparaît dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, tout comme le Bouffon Vert de Willem Dafoe de l’original Homme araignée film. Faire venir des méchants de la variante Homme araignée Les univers étaient un élément clé du marketing et n’étaient qu’une petite partie de toutes les surprises que Marvel et Sony réservaient aux fans. Nous n’entrerons pas dans les spoilers ici pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, mais le film laisse presque tous ceux qui le voient satisfaits.





Spider-Man : Pas de chemin à la maison joue maintenant dans les cinémas du monde entier.





Les Goldberg utiliseront des images précédemment tournées de Jeff Garlin pour terminer leur neuvième saison Les Goldberg peupleront le spectacle avec des scènes précédemment tournées mettant en vedette Murray Goldberg.

Lire la suite





A propos de l’auteur