Doctor Strange : quels méchants pourraient apparaître dans un nouveau film

Doctor Strange in the Multiverse of Madness s’est terminé avec le héros partant à la recherche de plus d’aventures avec Clea. Quel méchant affrontera-t-il ensuite ?

©IMDBLe Baron Mordo

Doctor Strange dans le multivers de la folie montre comment le Maître des Arts Mystiques accompagne la sorcière Clea pour se lancer dans une nouvelle quête qui ne manquera pas de présenter d’autres défis et menaces à la hauteur des pouvoirs de ce héros de merveille. Le dernier film mettant en vedette Benedict Cumberbatch peut être apprécié dans Disney+ avec toutes les alternatives que le personnage a subies face à Scarlet Witch et au Darkhold.

La vérité est qu’il y aura sûrement un troisième volet de cette franchise populaire si l’on tient compte du succès au box-office international du dernier film et de l’accueil qu’il a eu auprès des critiques spécialisés qui lui ont accordé une cote d’approbation de 74% en Tomates pourries devant un impressionnant 85% du grand public. Alors, à quelles nouvelles menaces le personnage sera-t-il confronté dans le prochain film ?

+ Les méchants possibles de Doctor Strange 3

.4. Baron Mordo

Il est un ancien membre des Maîtres des Arts Mystiques et un proche allié de l’Ancien, l’aidant à trouver et à former de nouveaux membres pour cet ordre. Lorsque Strange utilise l’Œil d’Agamotto pour modifier le temps, il décide de se distancer des Maîtres avec la conclusion qu’il y a trop de sorciers dans le monde et que sa mission est maintenant de les éliminer. Ce personnage apparaît dans les deux films. Disney+.

.3. Dormammu

C’est un être au pouvoir inépuisable et extrêmement dangereux qui dans le passé a tenté de détruire les Maîtres des Arts Mystiques et d’amener la Dimension Noire sur Terre. Ses plans ont été ruinés par Strange qui a utilisé l’Œil d’Agamotto pour l’enfermer dans une boucle temporelle jusqu’à ce qu’il le convainque de renoncer. Clea est sa nièce donc on le reverra sûrement dans le futur du MCU.

.deux. Méphisto

C’est un démon aux capacités omnipotentes qui a affronté des héros comme Silver Surfer et Thor, en plus d’être responsable de la création de Ghost Rider. Il a une force surhumaine, change de forme et de taille, projette des illusions, manipule des souvenirs, modifie le temps et est très résistant aux blessures. Ce méchant est considérablement plus puissant dans les limites de son propre royaume. Il y a des rumeurs selon lesquelles Marvel aurait tenté Joaquin Phoenix de le jouer.

.1. coeur noir

C’est un démon très puissant issu de la création de Mephisto. Parmi ses capacités, nous pouvons trouver : une force, une vitesse et une résistance surhumaines. Il a également la télépathie, la télékinésie, peut léviter et même se téléporter dans différentes dimensions. Contrairement à son créateur, il est capable de prendre l’âme d’une personne sans avoir le consentement de la victime. Il est fortement lié à la dimension Darkforce.

