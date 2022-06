Doctor Strange : Quel est le meilleur film selon les critiques ?

MERVEILLE

Les films disponibles sur Disney+ ont été notés par le public et les critiques spécialisés. Découvrez lequel est devenu le favori des fans de Marvel Studios.

©IMDBBenedict Cumberbatch joue dans les deux films Doctor Strange.

La Univers cinématographique Marvel continue de se développer : chaque mois, les fans de la franchise de super-héros reçoivent un nouvel aperçu ou une nouvelle annonce de leurs productions. Ce 2022, il n’a pas déçu et sa première sortie en salles a été Doctor Strange dans le multivers de la folie. Après la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison, il semblait difficile de trouver un film qui reviendrait au niveau de la rencontre entre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cependant, ils ont obtenu un bon résultat.

Avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen dans les rôles principaux, le film a opté pour une idée novatrice. Ils ont non seulement été introduits comme jamais auparavant dans le concept de multivers -qui a été présenté dans des productions telles que Wanda Vision, Loki Soit Et qu’est-ce qui se passerait si…?– mais aussi, ils se sont concentrés sur la la terreur. sam raimi dans le fauteuil du réalisateur était la clé pour essayer quelque chose de rarement vu en compagnie de Kevin Feige.

S’il est vrai qu’il a répété les formules classiques de Marvel basées sur de nouveaux personnages, des batailles épiques et des camées surprenants, ils ont tenté de se détacher des productions traditionnelles dans lesquelles ils avaient pris place. Docteur Strange et Scarlet Witch. Ils l’ont fait? Les critiques étaient partagées sur le sujet et si certains ont sauvé la bonne intention, beaucoup d’autres ont jugé durement la dernière production en salles avant Thor : Amour et tonnerre.

C’est pourquoi Doctor Strange dans le multivers de la folie a reçu 75% des critiques sur Rotten Tomatoes, tandis que le public l’a évalué à 85%. A cette occasion, les spécialistes ont souligné la capacité de Sam Raimi à divertir, malgré l’obéissance aux ordres de Marvel Studios de respecter la continuité du MCU. Pourtant, il n’a pas été jugé assez bien pour surpasser l’original.

C’était certainement plus attrayant Docteur étrange, le projet lancé en 2016. Les critiques l’ont noté avec 89% et le public l’a salué avec 86%, dépassant notamment les chiffres de la dernière première. La décision est que le directeur Scott Derrickson réussi à équilibrer une histoire d’origine du sorcier suprême, tout en continuant avec l’essence du MCU. Nul doute qu’un troisième volet pourrait tout accueillir dans l’histoire d’Avenger et trouver la juste dose de chaque idée.

