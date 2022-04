Doctor Strange met en garde contre la folie du multivers dans le dernier teaser

Entrez dans un monde étrange dans le dernier teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios. Offrant d’autres aperçus de séquences de l’épisode très attendu de l’univers cinématographique Marvel, ce dernier teaser pour Doctor Strange dans le multivers de la folie a Stephen Strange avertissant des dangers de jouer avec le multivers. Il est un peu tard pour ça, docteur.

Les images offrent un aperçu supplémentaire de l’équipe Strange, alors que le docteur Strange se tourne vers plusieurs alliés pour l’aider à rétablir l’ordre dans la folie du multivers alors qu’il continue de s’effondrer autour de lui. Pour empêcher le MCU de s’effondrer dans un désarroi complet, le docteur Strange tentera de s’unir à des renforts très puissants, notamment Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen, alias The Scarlet Witch, et Benedict Wong dans le rôle de Wong, qui porte actuellement le manteau de The Sorcerer Supreme.

FILM VIDÉO DU JOUR

Doctor Strange dans le multivers de la folie mettra également en vedette les débuts de Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez, un adolescent capable de percer des trous dans d’autres dimensions et ainsi de voyager entre elles. Le personnage devait initialement figurer dans la sortie précédente du MCU Spider-Man : Pas de retour à la maisonmais suite à un remaniement des horaires et à quelques changements dans les coulisses, l’Amérique entrera plutôt dans la franchise dans le Docteur étrange suite.

Ce dernier teaser continue de taquiner le rôle majeur de The Scarlet Witch dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, beaucoup pensant qu’elle deviendra la méchante alors qu’elle tente de raviver des êtres chers perdus dans des univers alternatifs. Montré piégé dans ce qui semble être l’univers miroir, il semble de plus en plus probable que l’ancien Vengeurs La sorcière écarlate et le docteur Strange en viendront aux mains. Une bande-annonce précédente montrant Wanda couverte de sang après avoir apparemment anéanti le groupe de réflexion Marvel The Illuminati ajoute de l’huile à cet incendie.





Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait présenter toutes sortes de camées et de surprises





Studios Marvel

Dans les studios Marvel Doctor Strange dans le multivers de la folie, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Avec l’histoire qui doit explorer le multivers, la suite devrait présenter toutes sortes de camées et de surprises passionnantes, avec un initié affirmant récemment que Doctor Strange dans le multivers de la folie inclura plus de grosses surprises « que dans Infinity War, Endgame et Spider-Man: No Way Home combinés ». Jusqu’à présent, les camées rumeurs incluent les goûts de Les Quatre Fantastiques Monsieur Fantastique, Namor, Patrick Stewart X Men chef professeur Xavier, Ryan Reynolds comme Dead PoolMagneto, Wolverine et bien d’autres.

Réalisé par Sam Raimi et écrit par Michael Waldron, Doctor Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, aux côtés d’Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams. Doctor Strange dans le multivers de la folie est prévu pour être publié le 6 mai, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





Doctor Strange dans le multivers de la folie L’art officiel révèle un premier regard sur l’Amérique Chavez

Lire la suite





A propos de l’auteur