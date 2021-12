Doctor Strange in the Multiverse of Madness reshoots apportant plus de personnages?

De nouveaux rapports suggèrent que les reprises de Doctor Strange dans le multivers de la folie sont le résultat de Loki et Spider-Man: No Way Home.

Comme nous l’avons vu dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le multivers est quelque chose qui peut provoquer des croisements passionnants et passionnants qui étaient auparavant impossibles dans l’univers cinématographique Marvel. Maintenant, on dirait Docteur Strange dans le multivers de la folie pourrait bien s’inspirer de ce livre avec la récente série de reprises qui se terminent cette semaine. Selon de nouveaux rapports dans The Hollywood Reporter, il semble que le Docteur étrange la suite peut ajouter de nouveaux camées afin de provoquer une réaction similaire qui a vu Spider-Man : Pas de chemin à la maison ouvert avec l’un des plus gros box-offices de week-end de tous les temps malgré les cinémas toujours aux prises avec la pandémie de Covid en cours.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le docteur Stephen Strange fait partie intégrante du dernier Homme araignée film, alors qu’il tente d’aider Peter Parker à faire oublier au monde qui il est, mais finit par ouvrir le multivers de manière considérable. Les retombées de ses actions seront entièrement traitées en mai 2022 lorsque Doctor Strange et le multivers de la folie arrive dans les cinémas et il semble que le casting déjà empilé puisse devenir encore plus grand grâce aux suggestions que Marvel a été si satisfait de la façon dont les manigances multivers de Spider-Man se sont déroulées qu’ils en veulent plus dans le Docteur étrange suite.

Benedict Cumberbatch reprendra à nouveau son rôle de docteur Stephen Strange dans le film et sera rejoint par WandaVision‘s Wanda Maximoff, joué par Elizabeth Olsen, et original Docteur étrange met en vedette Rachel McAdams, Chiwetal Ejiofor et Benedict Wong, ainsi que le nouveau venu Xochitl Gomez dans le rôle du super-héros multivers America Chavez, alias Miss America. Cependant, la question qui se pose maintenant est de savoir qui d’autre pourrait se présenter pour causer des problèmes au Docteur dans sa nouvelle aventure ?





Selon le rapport THR, la série actuelle de nouvelles prises de vue est due en partie aux événements qui se sont produits dans le Loki Série télévisée, qui s’est terminée avec Loki et Silvie semblant briser la chronologie sacrée et provoquer le début du multivers, et dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le passage d’acteurs de l’univers de Sony dans le MCU a créé un appétit pour plus de chaos multivers, et il semble qu’ils aient décidé de » s’amuser plus » avec la suite et » d’inclure plus de camées et d’introductions de personnages « . Comme il n’y a pas d’autre mot à ce sujet pour le moment, que la spéculation sur les réseaux sociaux commence.

Bien sûr, il y a de nombreuses possibilités à considérer dans tout cela, mais il y a quelques personnages qui seraient plus susceptibles de figurer que d’autres. Il y a déjà eu des rapports laissant entendre que Loki (Tom Hiddleston) pourrait apparaître dans la suite, et d’autres ont laissé entendre que Jonathan Majors pourrait être considéré comme Kang le Conquérant dans une certaine mesure avant sa grande mauvaise apparition dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie en 2023 et il serait insensé de négliger sa présence dans un film qui traite spécifiquement du multivers.





Bien sûr, lors des discussions sur les introductions, de nombreux autres personnages pourraient être entraînés dans de brèves apparitions avec le Les quatre Fantastiques et X Men devrait arriver dans le MCU dans les années à venir, mais il n’y a pas encore eu de mot sur un casting pour ces projets qui signifierait soit que quelqu’un a gardé des secrets, soit que les camées ne sont pas si gros. Je ne voudrais pas parier de l’argent sur lequel de ceux-ci est vrai, mais ce qui est certain, c’est que le multivers a revigoré à nouveau le MCU et il y a un long chemin à parcourir pour cette histoire.





Regardez les 9 premières minutes de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City Sony fait la promotion de la sortie numérique de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City en rendant les neuf premières minutes gratuites à regarder pour tout le monde.

Lire la suite





A propos de l’auteur