Doctor Strange in the Multiverse of Madness Post Credits Scene est sorti

Le docteur Strange de Benedict Cumberbatch rencontre le dernier ajout à la liste des MCU dans la scène post-crédits de la récente sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Publié via Twitterla séquence voit Le Maître des arts mystiques réprimandé par Clea, interprétée par Charlize Theron, lauréate d’un Oscar, qui conteste l’ingérence de Strange dans le multivers.

Après s’être déguisé, Clea l’envole rapidement pour sa prochaine aventure. Tirant son épée puissante, elle tranche dans les airs, ouvrant une porte dans la dimension sombre et offrant notre premier indice sur ce à quoi le public peut s’attendre. Doctor Strange 3.

Créée par les légendes de Marvel Comics, Stan Lee et Steve Ditko, alors que Clea peut sembler être une humaine ordinaire et ennuyeuse, sa composition biologique est bien plus intéressante que cela. Fille d’Umar, résidente de la « Dimension sombre » et membre des Faltines, une race d’êtres énergétiques de dimension supérieure, Clea est également la nièce du tyran démoniaque Dormammu. Oui, le même Dormammu qui est apparu dans Doctor Strange en 2016 et a été amené à se rendre par le marché sans fin de Strange.

Clea est un sorcier extrêmement puissant et est parfois le dirigeant de la dimension sombre, le personnage étant susceptible de jouer un rôle important dans Docteur étrange sorties à venir. Bien que son rôle dans Doctor Strange dans le multivers de la folie est bref, Charlize Theron impressionne instantanément dans le rôle de Clea. L’actrice fait le choix parfait pour donner vie au personnage un peu plus obscur et devrait avoir une importance énorme pour Doctor Strange.

Clea sera très présente dans les nouvelles aventures de Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness L’écrivain Michael Waldron a taquiné l’importance de Clea pour le docteur Strange, et comment elle aura beaucoup plus d’impact que d’être simplement un amour pour le super-héros Marvel. « Nous avons toujours su que nous voulions présenter Clea, qui dans les bandes dessinées est on pourrait dire le grand amour du docteur Strange, mais vraiment à bien des égards son formidable égal en tant que sorcier elle-même », a expliqué l’écrivain. « Son histoire est fascinante, c’est la nièce de Dormammu, la tête flottante géante du premier film. »

Waldron a poursuivi en taquinant ce à quoi nous pouvons nous attendre de la paire mystique et magique en disant: «Ils ont beaucoup de grandes aventures dans les bandes dessinées, et nous savions que nous voulions la présenter, mais c’était comme si nous devions fermer le livre à certains mesure sur son histoire d’amour avec Christine Palmer, le personnage de Rachel McAdams.

Quant au casting de Charlize Theron, Waldron a décrit l’actrice extrêmement talentueuse comme un « casting de rêve », en disant : « Charlize, elle est dure à cuire. C’est génial. C’est tellement cool. J’étais tellement excité. C’est un casting de rêve pour ce personnage. »

Réalisé par Sam Raimi et avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sorti plus tôt ce mois-ci et a depuis rapporté plus de 873 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le film le plus rentable de 2022.