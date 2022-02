Doctor Strange in the Multiverse of Madness a une date de sortie et une nouvelle bande-annonce

merveille

La nouvelle bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness présente une histoire pleine d’action et de fantaisie. Y aura-t-il des camées de toutes sortes? La date de sortie du film.

©IMDBDocteur étrange

Doctor Strange dans le multivers de la folie promet d’aller de l’avant avec la prémisse de Spider-Man : Pas de retour à la maison et explorer davantage le concept de multivers. Nous savons déjà que des personnages d’autres univers sont apparus dans le film Spidey, comme le homme araignée par Tobey Maguire et Andrew Garfield, quelles surprises aura la nouvelle entrée de Strange ?

On peut souligner la participation de Wanda Maximoffmieux connu comme Sorcière écarlate, personnage auquel le bon docteur se rend pour en savoir plus sur le concept du multivers. Elle répond que Vision avait ses théories à ce sujet, mais plus important encore, il s’agit de « quelque chose de dangereux ». Mordo il revient punir le Sorcier Suprême, apparemment pour avoir ouvert les portes d’autres dimensions.

Doctor Strange revient dans une aventure hors du commun

la version apparaît également Étrange Suprême qui a été annoncé en Et qu’est-ce qui se passerait si…?ce personnage qui n’a pas pu surmonter la mort de Christine Palmer et a absorbé l’énergie de nombreuses créatures magiques, produisant un changement brusque d’un point absolu de sa chronologie, qui s’est terminé par la destruction totale de son univers et l’a corrompu.

Amérique Chávez fait sa présentation à Univers cinématographique Marvel et on peut la voir se battre contre un personnage extrêmement puissant qui semble être Captain Marvel. Cette héroïne sera très importante dans les événements qui arrivent dans la phase 4 de la marque.

Le vilain Shuma-Gorath semble être passé de son univers à la réalité du MCU, dans ce cas, des rapports assurent que le personnage aura un changement d’identité et s’appellera gorges, mais ses caractéristiques physiques restent les mêmes : des tentacules et un œil au centre avec la capacité de faire le mal à n’importe quel moment ou dimension. Attention!

Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira au cinéma le 5 mai prochain et mettra en vedette Benedict Cumberbatch dans Strange, Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff, Rachel McAdams dans Christine Palmer, Benedict Wong dans Wong, Chiweteil Ejiofor dans Mordo et Xochitl Gomez dans América Chávez. Un casting de luxe pour le film réalisé par un expert du genre : Sam Raimi.

